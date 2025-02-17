Арестович поскаржився на життя і порівняв себе з імператором

Арестович розповів, як харчується під час мандрівок за кордоном

Олексій Арестович пожалівся на проблеми з їжею у мандрах

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович, який виїхав за кордон під час війни, поділився на Facebook своїми роздумами про труднощі з вибором їжі під час постійних подорожей. Також він порівняв себе з імператором, який потребує, щоб йому доставляли страви.

Арестович поскаржився на те, що йому постійно доводиться мандрувати, буваючи як в цивілізованих містах, так і в «глухих заповідниках людської дурості в покинутих джунглях» та постійно перейматися питанням, що поїсти. За словами Арестовича, він півтора роки «живе в літаках»: в середньому має один переліт на п'ять днів.

Арестович перетворив буденний вибір їжі на справжню екзистенційну драму з участю внутрішнього імператора Наполеона, спортсмена, адміністратора та, навіть, філософа та інших своїх «особистостей».

«Найскладніше в цьому – уникнути спокуси почати готувати самому», – заявив колишній позаштатний радник голови Офісу президента.

фото: скриншот допису Олексія Арестовича

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович обурив мережу черговим дописом. Він прокоментував відео розстрілу російськими військовими беззбройних українських полонених, котрі, за його словами «повзали на колінах», а також звинуватив у ситуації військове керівництво ЗСУ. Народна депутатка Марʼяна Безугла нарвалася на негативну реакцію мережі та колег після того, як написала допис, у якому підтримала Арестовича.

Народна депутатка Соломія Бобровська повідомила, що Офіс генерального прокурора відмовився розглядати її заяву щодо висловлювань ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича та направив документ до іншої інстанції. Як стало відомо, Соломія Бобровська наприкінці липня звернулася із заявою до Генерального прокурора «про вчинення Арестовичем злочинів проти основ національної безпеки України».

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що підтримує спілкування із ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.