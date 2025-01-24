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Розстріл українських полонених. Безугла підтримала скандальний пост Арестовича

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Розстріл українських полонених. Безугла підтримала скандальний пост Арестовича
Безугла закликала «осмислювати» те, що каже Арестович
колаж: glavcom.ua

Безугла зазначила, що знає Арестовича особисто, і «ніколи не поділяла хейту в його сторону»

Народна депутатка Марʼяна Безугла нарвалася на негативну реакцію мережі та колег після того, як написала допис, у якому підтримала ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича.

Так, 23 січня Олексій Арестович обурив мережу черговим дописом. Він прокоментував відео розстрілу російськими військовими беззбройних українських полонених, котрі, за його словами «повзали на колінах», а також звинуватив у ситуації військове керівництво ЗСУ.

«Ініціатор розстрілу – верескливий, істеричний росіянин з манерами провінційної шістки, таким у компанії, що поважає себе, – місце у параші. Другий виконавець – кволий задрот із смиканими манерами наркомана. Наші – здорові мужики (крім одного – літнього, якому явно фізично важко), перед смертю повзають на колінах, намагаються просити, покірно йдуть на розстріл один за одним», – написав Арестович. Він додав, що «потрапивши в нормальні умови, ці чоловіки могли б стати боєздатними бійцями, які легко знищили б цих дрібних покидьків».

Розстріл українських полонених. Безугла підтримала скандальний пост Арестовича фото 1
скриншот: facebook.com/alexey.arestovich

Разом з тим, народна депутатка Мар’яна Безугла вирішила підтримати позицію Арестовича. Вона зазначила, що знає його особисто, і «ніколи не поділяла хейту в його сторону». На її думку, Арестович «випереджає нас у розумінні багатьох речей».

«Про крайню його заяву щодо відео розстрілу українських полонених та парадигму достойної смерті. Філософські, світоглядні концепції про те, як поводитися в полоні, навіть якщо ти загинеш за кілька хвилин, є предметом обговорень протягом тисячоліть. Лазити навколішки, благаючи ворога, вважалося ганьбою, як і втеча з поля бою. Має вважатися ганьбою й зараз. Але сучасній людині складно це усвідомити та осягнути. Як би кожен із нас поводився в такій ситуації? Давайте будемо відвертими: без муштри більшість поводилася б так само. Але саме для цього в армії й має бути підготовка до всіх типових ситуацій, а не наряди в їдальню», – написала нардепка.

Безугла, як і Арестович звинуватила командування ЗСУ, поставивши запитання, чому мобілізовані «тікають з поля бою чи стають на коліна перед ворогом». Також нардепка додала, що «варто осмислювати, що каже Арестович».

Розстріл українських полонених. Безугла підтримала скандальний пост Арестовича фото 2
скриншот: facebook.com/bezuhlamariana

Майже відразу на такі слова відреагувала Ірина Геращенко, нардепка від партії «ЄС». Вона зазначила, що вже надіслала запит голові Верховної Ради «з вимогою пояснити, як позафракційна депутатка Безугла опинилися в складі делегації Міжпарламентської Ради «Україна-НАТО», оскільки позафракційні депутати її туди нібито не делегували.

«Сьогодні ця подруга Банкової розповідає в соцмережах, разом з ротом Банкової Арестовичем, як правильно і гідно треба вмирати, коли тебе катують і розстрілюють російські воєнні злочинці. Принагідно, знову накидуючи на військове керівництво, яке, мовляв, не вчить солдатів правильно зустрічати смерть», – написала Геращенко.

Нардепка наголосила, що ситуація «потребує публічного засудження і реакції і Уповноваженої з прав військових, і самого Верховного головнокомандуючого».

Розстріл українських полонених. Безугла підтримала скандальний пост Арестовича фото 3
фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Нагадаємо, окупанти на Донеччині розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких захопили в полон. Правоохоронці розпочали розслідування. 

«На відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин – розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома. Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах у інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм «лежати та закрити рот», а «оператор» злочину озвучує «Один – мій», а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених», – написав Лубінець.

За словами омбудсмена, російська армія ніколи не славилася гідним поводженням із військовополоненими і «вчергове демонструє свою безпорадність та злочинність».

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Теги: Ірина Геращенко партії смерть втеча Україна Мар’яна Безугла Олексій Арестович відео

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