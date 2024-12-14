Підозрюваний екснардеп, який у війну злітав на Мальдіви, тишком повернув вилучену готівку

27 липня 2023 року Верховна Рада позбавила Юрія Арістова депутатських повноважень після скандалу з відпочинком за кордоном

Ідеться про $46 тис. і 32,5 тис. євро, яку вилучили правоохоронці більше року тому

Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора та Головне слідче управління Державного бюро розслідувань повернути підозрюваному колишньому народному депутата від «Слуги народу» Юрію Арістову вилучену готівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Ексобранець поскаржився до суду на правоохоронців, які у липні 2023 року прийшли до нього додому з обшуками. Під час слідчих дій силовики знайшли $46 тис. і 32,5 тис. євро і вилучили. Однак до цього часу суди не арештували готівку.

Феміда розглянула скаргу Арістова на бездіяльність правоохоронців і дійшла висновків: арешт на вилучене майно не накладено; доказів, що воно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, слідчий також не надав. Таким чином, вилучена готівка у помешканні екснардепа підлягає поверненню власнику, вважає суд.

Нагадаємо, що ексзаступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня 2023 року був помічений на Мальдівах. Після публічного скандалу політик написав заяву про складання мандату.

27 липня 2023 року Верховна Рада позбавила Арістова депутатських повноважень. Пізніше йому було повідомлено про підозру за службове підроблення.

Встановлено, що депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах. Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження» народного обранця.

За даними слідства, у липні 2023 року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives. Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

У лютому 2024 року з’явилося повідомлення про те, що відома українська ведуча та учасниця першого сезону шоу «Холостяк» Марина Арістова після новин про розлучення з чоловіком, екснардепом Юрієм Арістовим, звинуватила його у численних зрадах. Блогерка в інтерв'ю Аліні Доротюк зізналась, що їхні стосунки неабияк змінилися, коли Арістов почав займатися політикою. Через роботу чоловіка подружжя майже не спілкувалося.