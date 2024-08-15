Офіс Генпрокурора не реагує на проросійські заяви Арестовича – нардепка

На питання російської блогерки, що ж треба зробити, щоб припинити війну, Арестович відповів, що «Україна має змінити свою внутрішню політику»

Бобровська: «Офіс генпрокурора не поспішає реагувати на заяви Арестовича про поступки окупантам і мир на його умовах»

Народна депутатка Соломія Бобровська повідомила, що Офіс генерального прокурора відмовився розглядати її заяву щодо висловлювань ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича та направив документ до іншої інстанції. Про це нардепка розповіла на сторінці Facebook.

Як стало відомо, Соломія Бобровська наприкінці липня звернулася із заявою до Генерального прокурора «про вчинення Арестовичем злочинів проти основ національної безпеки України».

«Арестович, який зберігає свою аудиторію не лише в Україні, а й за її межами – в інтерв'ю Собчак стверджував про необхідність зміни української політики і врахування інтересів Росії, а також інших російських наративів різного гатунку», – зауважила політикиня.

Однак, за словами нардепки, Офіс генпрокурора «не бажає і себе вантажити такими дрібницями як захист національної безпеки».

«ОГП направив мою заяву до Київської міської прокуроратури, щоб там розбирались, чи є публічні меседжі про захист інтересів країни-окупанта такими, що є загрозою нацбезпеці. Боюсь, що з Київської міської прокуратури заява помандрує в райвідділок поліції, а звідти ще кудись в кращих стилях міліцейської бюрократичної традиції», – розповіла політикиня.

Бобровська наголосила, що здаватися у цій ситуація вона не планує, допоки не буде відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, російська телеведуча Ксенія Собчак сколихнула мережу своєю появою у занадто відвертому вбранні під час розмови з Олексієм Арестовичем. Для інтерв'ю блогерка обрала сукню і прикрасу, які стали предметом активного обговорення у мережі. А під час самого інтерв'ю на питання Собчак про те, що ж треба зробити, щоб припинити війну, Арестович відповів, що «Україна має змінити свою внутрішню політику».

До слова, народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича за розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. Увагу Совсун привернув так званий семінар Арестовича в Школі мислення Апейрон, про який розповіли журналістки Емма Антонюк і Яна Брензей.