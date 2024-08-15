Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Офіс Генпрокурора не реагує на проросійські заяви Арестовича – нардепка

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Офіс Генпрокурора не реагує на проросійські заяви Арестовича – нардепка
На питання російської блогерки, що ж треба зробити, щоб припинити війну, Арестович відповів, що «Україна має змінити свою внутрішню політику»
фото з відкритих джерел

Бобровська: «Офіс генпрокурора не поспішає реагувати на заяви Арестовича про поступки окупантам і мир на його умовах»

Народна депутатка Соломія Бобровська повідомила, що Офіс генерального прокурора відмовився розглядати її заяву щодо висловлювань ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича та направив документ до іншої інстанції. Про це нардепка розповіла на сторінці Facebook

Як стало відомо, Соломія Бобровська наприкінці липня звернулася із заявою до Генерального прокурора «про вчинення Арестовичем злочинів проти основ національної безпеки України». 

«Арестович, який зберігає свою аудиторію не лише в Україні, а й за її межами – в інтерв'ю Собчак стверджував про необхідність зміни української політики і врахування інтересів Росії, а також інших російських наративів різного гатунку», – зауважила політикиня.

Однак, за словами нардепки, Офіс генпрокурора «не бажає і себе вантажити такими дрібницями як захист національної безпеки».

«ОГП направив мою заяву до Київської міської прокуроратури, щоб там розбирались, чи є публічні меседжі про захист інтересів країни-окупанта такими, що є загрозою нацбезпеці. Боюсь, що з Київської міської прокуратури заява помандрує в райвідділок поліції, а звідти ще кудись в кращих стилях міліцейської бюрократичної традиції», – розповіла політикиня.

Бобровська наголосила, що здаватися у цій ситуація вона не планує, допоки не буде відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, російська телеведуча Ксенія Собчак сколихнула мережу своєю появою у занадто відвертому вбранні під час розмови з Олексієм Арестовичем. Для інтерв'ю блогерка обрала сукню і прикрасу, які стали предметом активного обговорення у мережі. А під час самого інтерв'ю на питання Собчак про те, що ж треба зробити, щоб припинити війну, Арестович відповів, що «Україна має змінити свою внутрішню політику».

До слова, народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича за розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. Увагу Совсун привернув так званий семінар Арестовича в Школі мислення Апейрон, про який розповіли журналістки Емма Антонюк і Яна Брензей.

Читайте також: Арестович – нова ікона «хороших русских»
Теги: прокурор Україна Facebook Ксенія Собчак Олексій Арестович телеведуча

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі військові можуть не сплачувати відсотки за користування кредитом та уникнути штрафів та пені
Уряд надає пільгові кредити військовим на придбання житла
22 липня, 23:00
Лі Хуей обговорить з ключовими країнами Глобального Півдня поточну ситуацію в Україні
Спецпосланець Китаю вирушить у країни Глобального Півдня: обговорюватиме Україну
26 липня, 17:11
Український дрон приземлив російський гелікоптер Мі-28 над Курською областю
Український дрон приземлив російський гелікоптер Мі-28 над Курською областю
7 серпня, 13:32
Наталія Ібрагімова прокоментувала ситуацію з усиновленням
Мобілізація спричинила бум усиновлення? Вражаючі цифри
9 серпня, 19:47
Сьогодні святкують день будівельника
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 серпня, 00:05
Резервом квитків Укрзалізниці можна скористатися у різних випадках
«Укрзалізниця» запровадила спеціальний резерв квитків для військових та їхніх сімей
10 серпня, 23:00
Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках
Білорусь перекидає танки до кордону з Україною (фото, відео)
11 серпня, 10:30
Як заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, з території Курської області з початку літа понад 2 тис. разів обстрілювали Сумську область
Плани України на захоплені території та переговори з Британією й Ірландією. Головне за 13 серпня
13 серпня, 22:00
Земельна ділянка розташована в Обухівському районі на березі річки Стугна – правій притоці Дніпра
Суд повернув державі 35 га землі на Київщині, пов'язаних із Медведчуком
13 серпня, 19:35

Суспільство

Офіс Генпрокурора не реагує на проросійські заяви Арестовича – нардепка
Офіс Генпрокурора не реагує на проросійські заяви Арестовича – нардепка
Червінський під домашнім арештом: як живе та що читає ексрозвідник (фото)
Червінський під домашнім арештом: як живе та що читає ексрозвідник (фото)
Донька Фаріон показала її останнє фото
Донька Фаріон показала її останнє фото
Загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаємо Сергія Янчука
Загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаємо Сергія Янчука
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
36K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Яценюк повідомив про смерть рідної сестри
9997
Дипломатичні наслідки Курської операції
9536
Росія атакувала Полтавщину ракетами

Новини

Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
13 серпня, 06:39

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua