Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Топпосадовці Нацкомісії з цінних паперів їздили за кордон на фейкові конференції – розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Топпосадовці Нацкомісії з цінних паперів їздили за кордон на фейкові конференції – розслідування
Руслан Магомедов їздив у фейкове відрядження за кордон
фото: Мінфін

Керівник офісу НКЦПФР та голова структури їздили за кордон на неіснуючі заходи

Топчиновники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), включно з головою Русланом Магомедовим, під час повномасштабної війни виїжджали у закордонні відрядження на неіснуючі конференції. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди».

Як з'ясували журналісти, голова НКЦПФР оформив відрядження до польської столиці Кракова на період з 24 по 27 жовтня. Згідно з наказом про командировку, Магомедов мав відвідати міжнародний захід з фінансів та економіки, організований програмою Sarip (Securities and Investment Regulation and Assessment Program).

Однак журналісти вияснили, що програми Sarip, яка нібито займається вдосконаленням регулювання цінних паперів, ймовірно, не існує. У відкритих джерелах взагалі немає такої комбінації слів, як зазначено в наказі про відрядження Магомедова. Натомість Sarip можна знайти лише на індійських шахрайських сайтах, які організовують сотні фіктивних наукових та дослідницьких заходів щороку.

Також зазначається, що керівник офісу НКЦПФР Михайло Янчук початку січня разом із дружиною та сином їздив до Фінляндії. Він зауважував, що брав участь у міжнародних конференціях з прогнозування економічних та фінансових систем у Гельсінкі (2-3 січня) та з експериментальних фінансів теорії та економетрики (6-7 січня).

Михайло Янчук разом із дружиною та сином їздив у січні за кордон
Михайло Янчук разом із дружиною та сином їздив у січні за кордон
фото: finclub.net

Однак журналісти не знайшли жодних згадок про ці заходи в відкритих джерелах. Розслідувачі з'ясували, що обидві конференції, ймовірно, були віртуальними. Всі ознаки вказують на те, що взяти участь у них можна було, навіть не покидаючи будівлю Нацкомісії.

Згідно з розслідуванням, ця схема, ймовірно, була використана для того, щоб Янчук міг відпочити за кордоном із родиною. Оскільки він є чоловіком призовного віку, а в Україні триває повномасштабна війна, виїзд за кордон вимагав серйозної причини.

Журналісти дійшли висновку, що конференції не мали реального підтвердження, оскільки про них не було анонсів, деталей чи звітів. Сайт компанії Research Leaks, яку вказано як організатора, не містить інформації про захід у Гельсінкі. За словами опитаних економістів, ця компанія є індійським сайтом, не пов'язаним із науковим середовищем, а на профільних сайтах є багато відгуків, що називають її шахрайською.

При цьому в наказах про відрядження згадується громадська спілка «СФГ», яка покрила витрати на подорожі посадовців і проживання за кордоном. За даними розслідування, вона має двох засновників, один з яких ТОВ Компанія з управління активами LR Asset Management. Зазначається, що Артем Колюбаєв був серед засновників цього ТОВ до квітня 2024 року. 

Громадська спілка «СФГ» надіслала редакції «УП» лист, у якому заперечила свою причетність до Колюбаєва та звинуватила видання у маніпуляціях. У зверненні зазначалося, що спілка підтримує комісію з цінних паперів у впровадженні реформ, які «є важливим елементом для зміцнення довіри інвесторів та інтеграції України у міжнародні фінансові ринки». Водночас щодо витрат на такі відрядження та джерел фінансування у спілці не надали жодної відповіді.

До слова, фігурант антикорупційного розслідування щодо «Великого будівництва», бізнесмен Юрій Голик протягом 2024 року вільно виїздив із України за перепустками посадовців Дніпропетровської ОДА, не маючи офіційних посад у владі. Про це стало відомо «Главкому». 

Читайте також:

Теги: Польща українці розслідування Україна журналіст кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інавгурація президента Віктора Ющенка відбулася 23 січня 2005 року
«Радили не брати булаву з рук Кучми». 20 років тому Ющенко став президентом: як це було
23 сiчня, 07:00
«Країни світу періодично оновлюють свої календарі щеплень, базуючись на рекомендаціях ВООЗ»
Україна готує новий календар щеплень. Що зміниться – пояснює інфекціоніст Федір Лапій Здоров’я нації
20 сiчня, 11:00
Посол Оксана Драмарецька зауважила, що десь 25 тис. українців потрапили до США транзитом через Мексику
Дипломатка пояснила, чому Мексика не допомагає Україні зброєю
8 сiчня, 07:00
Танкер Panamax Eagle S зараз стоїть на внутрішній якірній стоянці Свартбек поблизу нафтового порту Кілпілахті в Порвоо
Фінляндія визнала танкер, що пошкодив підводні кабелі, непридатним до використання
8 сiчня, 16:44
За словами Грицака, авторитарні режими технічно не креативні. Демократичні креативніші
Демократія чи диктатура? Історик пояснив, що працює краще під час війни
12 сiчня, 21:55
Сергій Бабкін та Андрій Запорожець випустять нову пісню
Гурт 5'Nizza вигадав, як «відбілитися» після скандалів
14 сiчня, 09:22
Пісторіус наголосив, що його відомство підготувало новий пакет допомоги, тепер же має бути ухвалено політичне рішення про його надання Києву
Міноборони Німеччини заперечило, що Шольц блокує військову допомогу Україні
13 сiчня, 03:52
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна
Збували наркотики та розвозили повій: у Києві судитимуть учасників злочинної організації
14 сiчня, 16:33
В Україні з'явилися дорожні знаки, якими позначають острівці безпеки
В Україні з'явився новий дорожній знак
30 сiчня, 17:51

Суспільство

Топпосадовці Нацкомісії з цінних паперів їздили за кордон на фейкові конференції – розслідування
Топпосадовці Нацкомісії з цінних паперів їздили за кордон на фейкові конференції – розслідування
Окупанти модернізують цензуру на захоплених територіях: деталі від розвідки
Окупанти модернізують цензуру на захоплених територіях: деталі від розвідки
Зеленський придбав будинок Гітлера за $14,2 млн? ЦПД попереджає про фейк
Зеленський придбав будинок Гітлера за $14,2 млн? ЦПД попереджає про фейк
Скільки українців планують придбати житло у 2025 році: дані опитування
Скільки українців планують придбати житло у 2025 році: дані опитування
Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО
Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО
МОЗ перевірив медсправи прокурорів Хмельниччини: шістьох з них зловили на обмані
МОЗ перевірив медсправи прокурорів Хмельниччини: шістьох з них зловили на обмані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
69K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2025
12K
Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО
6320
Легендарний британський рок-гурт дасть концерт вперше за 20 років
5066
Ердоган зробив заяву щодо завершення війни в Україні

Новини

Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Сьогодні, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Сьогодні, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua