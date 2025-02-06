Топпосадовці Нацкомісії з цінних паперів їздили за кордон на фейкові конференції – розслідування

Керівник офісу НКЦПФР та голова структури їздили за кордон на неіснуючі заходи

Топчиновники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), включно з головою Русланом Магомедовим, під час повномасштабної війни виїжджали у закордонні відрядження на неіснуючі конференції. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди».

Як з'ясували журналісти, голова НКЦПФР оформив відрядження до польської столиці Кракова на період з 24 по 27 жовтня. Згідно з наказом про командировку, Магомедов мав відвідати міжнародний захід з фінансів та економіки, організований програмою Sarip (Securities and Investment Regulation and Assessment Program).

Однак журналісти вияснили, що програми Sarip, яка нібито займається вдосконаленням регулювання цінних паперів, ймовірно, не існує. У відкритих джерелах взагалі немає такої комбінації слів, як зазначено в наказі про відрядження Магомедова. Натомість Sarip можна знайти лише на індійських шахрайських сайтах, які організовують сотні фіктивних наукових та дослідницьких заходів щороку.

Також зазначається, що керівник офісу НКЦПФР Михайло Янчук початку січня разом із дружиною та сином їздив до Фінляндії. Він зауважував, що брав участь у міжнародних конференціях з прогнозування економічних та фінансових систем у Гельсінкі (2-3 січня) та з експериментальних фінансів теорії та економетрики (6-7 січня).

Михайло Янчук разом із дружиною та сином їздив у січні за кордон фото: finclub.net

Однак журналісти не знайшли жодних згадок про ці заходи в відкритих джерелах. Розслідувачі з'ясували, що обидві конференції, ймовірно, були віртуальними. Всі ознаки вказують на те, що взяти участь у них можна було, навіть не покидаючи будівлю Нацкомісії.

Згідно з розслідуванням, ця схема, ймовірно, була використана для того, щоб Янчук міг відпочити за кордоном із родиною. Оскільки він є чоловіком призовного віку, а в Україні триває повномасштабна війна, виїзд за кордон вимагав серйозної причини.

Журналісти дійшли висновку, що конференції не мали реального підтвердження, оскільки про них не було анонсів, деталей чи звітів. Сайт компанії Research Leaks, яку вказано як організатора, не містить інформації про захід у Гельсінкі. За словами опитаних економістів, ця компанія є індійським сайтом, не пов'язаним із науковим середовищем, а на профільних сайтах є багато відгуків, що називають її шахрайською.

При цьому в наказах про відрядження згадується громадська спілка «СФГ», яка покрила витрати на подорожі посадовців і проживання за кордоном. За даними розслідування, вона має двох засновників, один з яких ТОВ Компанія з управління активами LR Asset Management. Зазначається, що Артем Колюбаєв був серед засновників цього ТОВ до квітня 2024 року.

Громадська спілка «СФГ» надіслала редакції «УП» лист, у якому заперечила свою причетність до Колюбаєва та звинуватила видання у маніпуляціях. У зверненні зазначалося, що спілка підтримує комісію з цінних паперів у впровадженні реформ, які «є важливим елементом для зміцнення довіри інвесторів та інтеграції України у міжнародні фінансові ринки». Водночас щодо витрат на такі відрядження та джерел фінансування у спілці не надали жодної відповіді.

До слова, фігурант антикорупційного розслідування щодо «Великого будівництва», бізнесмен Юрій Голик протягом 2024 року вільно виїздив із України за перепустками посадовців Дніпропетровської ОДА, не маючи офіційних посад у владі. Про це стало відомо «Главкому».