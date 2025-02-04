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Чоловіки намагалися виїхати за кордон під шаром піску в «Камазі» (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Чоловіки намагалися виїхати за кордон під шаром піску в «Камазі» (відео)
Чоловіки ховали у спеціальній схованці у вантажівці
Фото: скріншот з відео ДПСУ

Кожен клієнт за таку «подорож» мав заплатити переправникам від $8 до $10 тис.

На Закарпатті затримали чоловіків, які намагалися виїхати в Угорщину під шаром піску в облаштованій схованці у «КАМАЗі». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За інформацією ДПСУ, прикордонники разом з СБУ зупинили вантажівку, яка прямувала до кордону з Угорщиною. Там, під вантажем піску, у спеціальній облаштованій схованці, знайшли 13 чоловіків з різних областей. Вони намагалися нелегально виїхати.

Кожен з клієнтів мав заплатили переправникам від $8 до $10 тис. Повідомляється, що водія та двох спільників затримали та відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Одеській області судили чоловіка, який відмовився служити, посилаючись на нібито релігійні переконання. Він також відмовився від служби, оскільки він має двох дітей і наразі його дружина вагітна втретє.

«Однак на пропозицію суду не зміг повністю прочитати молитву «Отче наш» або будь-яку іншу відому йому молитву, а з десяти заповідей зміг назвати лише кілька найвідоміших (не вкради, не вбий), – йдеться у вироку.

Раніше Дарницький районний суд Києва визнав винним в ухиленні від мобілізації члена буддійської релігійній організації «Дзогчен Громада» і призначив чотири роки позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Теги: прикордонники СБУ війна чоловік ухилянти

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