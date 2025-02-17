Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У деяких областях України очікується невеликий сніг: прогнох погоди на 17 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У деяких областях України очікується невеликий сніг: прогнох погоди на 17 лютого
У Києві вночі невеликий сніг, вдень без опадів
фото: Конкурент

17 лютого погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах

Сьогодні, 17 лютого, вночі у північних, вдень у більшості центральних та східних областей невеликий сніг, на решті території України без опадів. На дорогах ожеледиця. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах, на сході країни, Сумщині та Чернігівщині до 18° морозу, вдень 2-7° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

Прогноз погоди на 17 лютого
Прогноз погоди на 17 лютого
Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр Україна погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна вшановує захисників Донецького аеропорту
20 січня – День пам’яті захисників Донецького аеропорту
20 сiчня, 05:10
Американський подкастер Лекс Фрідман
Подкастер Лекс Фрідман заявив, що має намір взяти інтерв'ю у Путіна в Росії
22 сiчня, 23:26
Давид Арахамія зробив заяву про переговори з командою Трампа
Коли відбудуться переговори представників України з командою Трампа? Арахамія відповів
21 сiчня, 16:06
Медіа зазначають, що наказ спричинив плутанину та занепокоєння
Білий дім скасовує замороження програм допомоги? У Трампа прояснили ситуацію (оновлено)
29 сiчня, 21:30
Ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС відкладено через відсутність гарантій безпеки з боку РФ
Ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС відкладено через відсутність гарантій безпеки з боку РФ
5 лютого, 10:35
Прикриватися цивільними вже звична практика для російських військ
Росія використовує українських дітей для захисту від атак ЗСУ
8 лютого, 06:55
Україна втратила два найбільших меткомбінати і понад 40% виробництва сталі через окупацію Маріуполя
За п'ять років українські виробники сталі заплатили до бюджетів 190 млрд грн – дослідження
12 лютого, 12:27
Естонія, Латвія та Литва відключилися від російського електричного кільця
Зеленський розповів про важливу для Європи подію, яка трапилася сьогодні
9 лютого, 20:46
Геґсет наголосив, що будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена дієздатними європейськими та неєвропейськими військами
Міністр оборони США на «Рамштайні» окреслив ймовірні підходи до завершення війни
12 лютого, 17:32

Суспільство

У деяких областях України очікується невеликий сніг: прогнох погоди на 17 лютого
У деяких областях України очікується невеликий сніг: прогнох погоди на 17 лютого
«Сільпо» в Одесі здивував ціною на огірки (відео)
«Сільпо» в Одесі здивував ціною на огірки (відео)
Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ
Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ
Вогнеборці цілу ніч гасили пожежу в готельно-ресторанному комплексі на Волині
Вогнеборці цілу ніч гасили пожежу в готельно-ресторанному комплексі на Волині
Герой України, легенда бригади «Рубіж». Згадаймо Романа Голуба
Герой України, легенда бригади «Рубіж». Згадаймо Романа Голуба
МАГАТЕ повідомило про стан укриття Чорнобильської АЕС після ворожого удару
МАГАТЕ повідомило про стан укриття Чорнобильської АЕС після ворожого удару

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2025
18K
ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області
14K
Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ
11K
Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби
8607
Порошенко назвав дату виборів

Новини

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Вчора, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
15 лютого, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua