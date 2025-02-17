У деяких областях України очікується невеликий сніг: прогнох погоди на 17 лютого

17 лютого погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах

Сьогодні, 17 лютого, вночі у північних, вдень у більшості центральних та східних областей невеликий сніг, на решті території України без опадів. На дорогах ожеледиця. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах, на сході країни, Сумщині та Чернігівщині до 18° морозу, вдень 2-7° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

Прогноз погоди на 17 лютого Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.