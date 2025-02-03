У Європі припинено показ скандальної реклами російського медіа «Медуза»
Скандальну кампанію для російського медіа безплатно розробило німецьке креативне агентство Lure
Німецька креативна агенція Lure, яка створила для російської «Медузи» рекламу, використавши кадри руйнації в Україні та Ярослава Базилевича, родина якого загинула через удар РФ по Львову, зупинила кампанію. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв у facebook.
Український дипломат отримав відповідь від креативного директора й засновника Lure.
«Головне в листі – це слова, що Lure видалив всі повʼязані з кампанією матеріали з мережі й проінструктував партнерів невідкладно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах. «Припинення демонстрації всіх повʼязаних із кампанією матеріалів» означає завершення кампанії», – наголосив Макеєв.
Посол закликав допомогти пересвідчитися, що кампанію дійсно скасовують, і повідомляти, якщо ролики чи візуальна реклама залишатимуться в публічному просторі.
Як Lure повідомляли раніше у своєму instagram-акаунті, реклама «Медузи» зʼявилася «у містах від Парижа до Лондона, від Торонто до Берліна та Гельсінкі».
«Зараз ми видалили всі агітаційні матеріали з нашої власної онлайн-платформи та наказали нашим медіапартнерам негайно припинити будь-яке подальше використання. Хоча це не може виправити те, що сталося, ми прислухаємося до ваших пропозицій і почнемо розробляти ідеї для підтримки роботи зі зв’язків з громадськістю в Україні та досягнення її найближчих цілей», – наголосив у листі креативний директор Lure.
Нагадаємо, російськомовне видання «Медуза», що базується в Латвії, запустило рекламну кампанію за кордоном. У відео воно використало кадри війни в Україні. На це звернула увагу членкиня української громадської організації «Віче Берлін» Вікторія Фешак.
Вона розповіла, що побачила рекламу «Медузи» в кінотеатрі у Берліні – у ній, зокрема, використали кадри вибухів в Україні та Ярослава Базилевича на похороні своєї дружини та трьох доньок, які загинули внаслідок російського ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року.
Як виявилося, цю кампанію для російського медіа безплатно розробило німецьке креативне агентство Lure. Там розповіли, що «смілива глобальна інформаційна кампанія називається: «Там, де закінчуються інші заголовки, починається Meduza».
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна вимагає негайно видалити з усіх медіаплатформ «весь подібний промоконтент, який використовує українські страждання, спричинені російським терором».
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