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У Європі припинено показ скандальної реклами російського медіа «Медуза»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Європі припинено показ скандальної реклами російського медіа «Медуза»
Агентство Lure заявляло, що «смілива глобальна інформаційна кампанія називається: «Там, де закінчуються інші заголовки, починається Meduza»
фото: facebook.com/oleksii.makeiev

Скандальну кампанію для російського медіа безплатно розробило німецьке креативне агентство Lure

Німецька креативна агенція Lure, яка створила для російської «Медузи» рекламу, використавши кадри руйнації в Україні та Ярослава Базилевича, родина якого загинула через удар РФ по Львову, зупинила кампанію. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв у facebook.

Український дипломат отримав відповідь від креативного директора й засновника Lure.

«Головне в листі – це слова, що Lure видалив всі повʼязані з кампанією матеріали з мережі й проінструктував партнерів невідкладно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах. «Припинення демонстрації всіх повʼязаних із кампанією матеріалів» означає завершення кампанії», – наголосив Макеєв.

Посол закликав допомогти пересвідчитися, що кампанію дійсно скасовують, і повідомляти, якщо ролики чи візуальна реклама залишатимуться в публічному просторі.

Як Lure повідомляли раніше у своєму instagram-акаунті, реклама «Медузи» зʼявилася «у містах від Парижа до Лондона, від Торонто до Берліна та Гельсінкі».  

«Зараз ми видалили всі агітаційні матеріали з нашої власної онлайн-платформи та наказали нашим медіапартнерам негайно припинити будь-яке подальше використання. Хоча це не може виправити те, що сталося, ми прислухаємося до ваших пропозицій і почнемо розробляти ідеї для підтримки роботи зі зв’язків з громадськістю в Україні та досягнення її найближчих цілей», – наголосив у листі креативний директор Lure.

Нагадаємо, російськомовне видання «Медуза», що базується в Латвії, запустило рекламну кампанію за кордоном. У відео воно використало кадри війни в Україні. На це звернула увагу членкиня української громадської організації «Віче Берлін» Вікторія Фешак.

Вона розповіла, що побачила рекламу «Медузи» в кінотеатрі у Берліні – у ній, зокрема, використали кадри вибухів в Україні та Ярослава Базилевича на похороні своєї дружини та трьох доньок, які загинули внаслідок російського ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року.

Як виявилося, цю кампанію для російського медіа безплатно розробило німецьке креативне агентство Lure. Там розповіли, що «смілива глобальна інформаційна кампанія називається: «Там, де закінчуються інші заголовки, починається Meduza».

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна вимагає негайно видалити з усіх медіаплатформ «весь подібний промоконтент, який використовує українські страждання, спричинені російським терором».

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Теги: пропаганда росія відео Берлін реклама Facebook Україна посол Торонто

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