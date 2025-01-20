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Хто привітав Трампа зі вступом на посаду президента США: перелік

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Хто привітав Трампа зі вступом на посаду президента США: перелік
Сьогодні, 20 січня, відбулася інавгурація Дональда Трампа
фото: скріншот з відео

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що сподівається на тісну співпрацю з Трампом для подолання глобальних викликів

Сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Низка світових лідерів привітали Трампа зі вступом на посаду президента США.

Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з поверненням на посаду президента США. Очільник України зауважив, що 20 січня – «це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів».

Також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав Трампа із поверненням у Білий Дім.

«Від імені Сполученого Королівства я надсилаю найтепліші вітання президенту Дональду Трампу під час його вступу на посаду сорок сьомого президента Сполучених Штатів. Особливі стосунки між Великобританією та США продовжуватимуть процвітати протягом багатьох років», – йдеться у заяві.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав США найближчим союзником:

«Сьогодні президент Дональд Трамп вступає на посаду. Щиро вітаю! США є нашим найближчим союзником, і метою нашої політики завжди є хороші трансатлантичні відносини. ЄС із 27 членами та понад 400 мільйонами людей є сильним союзом».

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що сподівається на тісну співпрацю з Трампом для подолання глобальних викликів. 

Також російський диктатор Володимир Путін привітав обраного президента США Дональда Трампа із вступом на посаду ще перед його інавгурацією.

Хто привітав Трампа зі вступом на посаду президента США: 

  1. Президент України Володимир Зеленський;
  2. Канцлер Німеччини Олаф Шольц;
  3. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
  4. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
  5. Російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США.

Згодом під час інавгураційної промови 47-й президент США Дональд Трамп заявив, що «сьогодні починається золотий вік Америки». Він зауважив, що сьогодні підпише низку історичних указів.

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Теги: США Урсула фон дер Ляєн Дональд Трамп Україна Володимир Зеленський інавгурація Велика Британія політика Олаф Шольц

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