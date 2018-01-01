Рианна беременна от миллиардера из Саудовской Аравии

Церемония Grammy преподнесла не только музыкальные сюрпризы

В воскресенье состоялась 60-я церемония вручения наград Grammy-2018. Одним из главных триумфаторов вечера стала Рианна. Певица не только зажигательно выступила и унесла с собой победную статуэтку, но и спровоцировала волну слухов касательно личной жизни. Многие заметили округлившийся живот РиРи. [GALLERY_BLOCK]



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Рианна

Церемония Grammy преподнесла не только музыкальные сюрпризы

В воскресенье состоялась 60-я церемония вручения наград Grammy-2018. Одним из главных триумфаторов вечера стала Рианна. Певица не только зажигательно выступила и унесла с собой победную статуэтку, но и спровоцировала волну слухов касательно личной жизни. Многие заметили округлившийся живот РиРи.

Певица пока слухи не комментирует, но если это правда, то ребенка он ждет от миллиардера из Саудовской Аравии Хассана Джамиля. Напомним, они вместе около года. Поговаривают, влюбленные уже планируют свадьбу — недавно у барбадосской красавицы появилось кольцо на безымянном пальце. К слову, жених певицы уже однажды был женат и работает заместителем президента и вице-председателем компании Abdul Latif Jameel Domestic, которая продает автомобили Toyota в Саудовской Аравии.

Джерело: graziamagazine.ru