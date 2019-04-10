Астрофизики показали, как на самом деле выглядит черная дыра



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Проект Event Horizon Telescope расположил несколько точек наблюдения по всему земному шару — от Антарктиды до Испании, — чтобы объединить их в один виртуальный телескоп размером с Землю

Исследователи, участвующие в проекте Event Horizon Telescope, 10 апреля показали первое в истории изображение черной дыры. На фотографии видна «тень» горизонта событий черной дыры, которая находится в центре галактики Messier 87 (M87), на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли.

Изображение было сделано при помощи сети из восьми телескопов, расположенных по всему миру. Участие в проекте принимали более 200 астрофизиков. Другой целью Event Horizon Telescope было наблюдение за сверхмассивной черной дырой Стрелец А*, расположенной в центре Млечного пути — однако ее закрывают от нас облака газа и пыли.

«То, что мы видим, — больше по размеру, чем вся наша Солнечная система, — рассказал профессор Университета Неймгена в Нидерландах Хейно Фальке в комментарии BBC. — Масса этой черной дыры превышает солнечную в 6,5 млрд раз». Черные дыры — это небесные объекты с мощным гравитационным полем, которое поглощает материю и даже свет. Еще в начале XX века их существование считалось только теоретически возможным.

Джерело: Bird In Flight