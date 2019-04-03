Ученые выяснили, что музыка Skrillex отгоняет комаров



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Самым действенным оказался трек Scary Monsters And Nice Sprites

В журнале Acta Tropica опубликовали результаты исследования, которое показало, что электронная музыка (в частности, дабстеп) помогает избежать укусов комаров, сообщает BBC.

Ученые проводили эксперимент на комарах вида Aedes aegypti, которые переносят вирус желтой лихорадки. Насекомым ставили трек диджея Skrillex Scary Monsters And Nice Sprites. Его выбрали из-за сочетаний предельно низких и высоких частот.

По словам ученых, звук – решающий фактор для размножения и выживания многих животных, в том числе и насекомых. Низкочастотные вибрации снижают сексуальную активность насекомых, а шум блокирует сигналы от других особей, а также животных и людей.

Когда играл Skrillex, самки комаров реже нападали на них, чем в отсутствие музыки. Ученые объясняют это тем, что, когда играет дабстеп, у комаров снижается активность кровообращения. Вместе с тем под воздействием музыки они реже размножаются.

Джерело: Buro 24/7