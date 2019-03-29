Ученые считают, что полезные бактерии в пробиотиках могут навредить организму



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Содержащиеся в пробиотиках бактерии считаются полезными, однако они же способны превратиться в серьезную угрозу для здоровья

Под воздействием пробиотиков в организме могут возникать воспаления и инфекции.

Штаммы бактерий, которые входят в состав пробиотических напитков против диареи, могут видоизменяться в кишечнике в силу ряда факторов и способствовать развитию патологических процессов, угрожающих подорвать здоровье. Такое заключение было сделано учеными из Университета Вашингтона, об их работе пишет журнал Cell Host and Microbe.

Специалисты экспериментировали с мышами. Они обнаружили, бактерии, содержащиеся в пробиотиках, могут разрушать защитный слой кишечника, увеличивая тем самым риск развития синдрома разраженного кишечника, воспалений и инфекций.

В частности, ученые обратили внимание на штамм бактерии E coli Nissle. Организму здоровых и крепких мышей он вреда не приносил, но при нездоровом образе жизни все менялось. У мышей, которые употребляли много сладкой и жирной еды, а также принимали антибиотики, поведение полезных бактерий могло оказаться совершенно непредсказуемым. Эти микроорганизмы могли начать действовать как враги, повреждая кишечник и повышая угрозу ослабить здоровье.

«Пробиотики принципиально отличаются от других препаратов, потому что они могут видоизменяться во время лечения. При терапии пробиотиками важно определять возможные побочные эффекты», ­- отметил автор исследования микробиолог Гуатам Дантас.

Джерело: Medikforum.ru