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    Жизнь

    Бали-бей из сериала «Великолепный век» впервые стал отцом

    • Розсилка
    Бали-бей из сериала «Великолепный век» впервые стал отцом

    Первенец Бурака Озчивита и его супруги, актрисы Фахрийе Эвджен, родился в Американском госпитале в Стамбуле

    Мальчик появился на свет 13 апреля в 13:30 по местному времени. Сына Бурак и Фахрийе назвали Каран. 

    О беременности Фахрие стало известно в конце прошлого года. Самая красивая пара турецкого телевидения сообщила об этом в интервью одному из местных журналов:

    «Мы счастливы. Ожидание ребенка - невероятное, непередаваемое словами чувство».

    Напомним, 34-летний Бурак Озчивит и 32-летняя Фахрие Эвджен встречаются с 2015-го. Спустя два года отношений Бурак сделал предложение своей возлюбленной, и 29 июня 2017-го они сыграли свадьбу в Стамбуле.

    Известность Фахрие Эвджен принесли сериалы «Листопад» и «Королек - птичка певчая». Бурак Озчивит, в первую очередь, известен ролью в турецком историческом телесериале «Великолепный век».

    Джерело: Hello!

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