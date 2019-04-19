Бали-бей из сериала «Великолепный век» впервые стал отцом



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Первенец Бурака Озчивита и его супруги, актрисы Фахрийе Эвджен, родился в Американском госпитале в Стамбуле

Мальчик появился на свет 13 апреля в 13:30 по местному времени. Сына Бурак и Фахрийе назвали Каран.

О беременности Фахрие стало известно в конце прошлого года. Самая красивая пара турецкого телевидения сообщила об этом в интервью одному из местных журналов:

«Мы счастливы. Ожидание ребенка - невероятное, непередаваемое словами чувство».

Напомним, 34-летний Бурак Озчивит и 32-летняя Фахрие Эвджен встречаются с 2015-го. Спустя два года отношений Бурак сделал предложение своей возлюбленной, и 29 июня 2017-го они сыграли свадьбу в Стамбуле.

Известность Фахрие Эвджен принесли сериалы «Листопад» и «Королек - птичка певчая». Бурак Озчивит, в первую очередь, известен ролью в турецком историческом телесериале «Великолепный век».

Джерело: Hello!