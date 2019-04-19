Западные СМИ: Рианна готова выйти замуж за миллиардера Хасана Джамиля



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На этой неделе папарацци вновь застали Рианну и её бойфренда, арабского миллиардера Хасана Джамиля, на свидании в Нью-Йорке

Отношения пары длятся не первый год, и, по сообщению издания Hollywood Life, певица уже готова ответить согласием на предложение руки и сердца, если Джамиль захочет его сделать.

«Рианна очень любит Хасана. Она нашла своего очаровательного принца. Они встречаются больше двух лет, и рядом с ним она выглядит очень счастливой. Если бы он попросил её выйти за него замуж завтра, она бы сказала "да"», — сообщил изданию анонимный источник. Предвосхищая комментарии скептиков, он отметил, что влюблённые проводят вместе гораздо больше времени, чем может показаться на первый взгляд. Однако Хасан очень осторожен и старается избегать навязчивого внимания толпы.

Именно его потребность в неприкосновенности личной жизни сблизила их с Рианной. «Ей нравится, что он скрытен и не делает их отношения достоянием публики, поскольку ей всегда было сложно сближаться с людьми из-за страха , что её используют ради славы и наживы. Хасан очень далёк от этого, кроме того, он заставляет её чувствовать себя особенной. Мир знает Рианну, а он знает Робин Фенти. Вопросы помолвки и брака касаются только их одних, но когда речь заходит о будущем — она видит себя рядом с ним. Если он решит сделать этот шаг, она готова сделать шаг навстречу ему, и искренне этого хочет», — рассказал инсайдер.

Джерело: popcornnews