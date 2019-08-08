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    Жизнь

    Бельгийские каникулы Борилава Березы: во время отдыха нардеп присмотрел себе яхту и собаку

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    Борислав Береза - Бельгийские каникулы Борилава Березы: во время отдыха нардеп присмотрел себе яхту и собаку
    Борислав Береза
    instagram.com/boryslav.bereza

    Украинский нардеп поделился в фолловерами в соцсети снимками с отдыха

    Украинский нардеп Борислав Береза вместе с супругой Натальей отправились на отдых в Бельгию.

    На своей странице в соцсети Борислав с радостью делится фотографиями и впечатлениями от  столицы провинции Западной Фландрии - Брюгге. Городок находится на северо-западе Бельгии и славится своими каналами, мощенными брусчаткой улицами и средневековыми зданиями. 

    Стоит отметить, что именно в этом городе Борислав Береза присмотрел себе я яхту и собаку. 

    «Присмотрел себе яхту. Но не уверен, что она влезет в самолет», - написал нардеп на своей странице в Instagram и опубликовал фото судна.


    instagram.com/boryslav.bereza

    instagram.com/boryslav.bereza

    Также во время отдыха нардеп и его супруга определились с породой собаки, которую хотели бы завести по приезду в столицу.

    «Когда-нибудь у меня будет собака. И это будет Вельш-корги», - поделился своей мечтой Борислав.


    instagram.com/boryslav.bereza

    instagram.com/boryslav.bereza

    Кроме экскурсий по городу и походов в местные кафешки Борислав и его супруга сходили на футбольный матч, продегустировали легендарные бельгийские вафли и полюбовались Северным морем.

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    Бельгийские каникулы Борилава Березы: во время отдыха нардеп присмотрел себе яхту и собаку
    Бельгийские каникулы Борилава Березы: во время отдыха нардеп присмотрел себе яхту и собаку
    Бельгийские каникулы Борилава Березы: во время отдыха нардеп присмотрел себе яхту и собаку
    Бельгийские каникулы Борилава Березы: во время отдыха нардеп присмотрел себе яхту и собаку
    Бельгийские каникулы Борилава Березы: во время отдыха нардеп присмотрел себе яхту и собаку
    Бельгийские каникулы Борилава Березы: во время отдыха нардеп присмотрел себе яхту и собаку
    Бельгийские каникулы Борилава Березы: во время отдыха нардеп присмотрел себе яхту и собаку

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