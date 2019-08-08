Бельгийские каникулы Борилава Березы: во время отдыха нардеп присмотрел себе яхту и собаку



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Борислав Береза instagram.com/boryslav.bereza

Украинский нардеп поделился в фолловерами в соцсети снимками с отдыха

Украинский нардеп Борислав Береза вместе с супругой Натальей отправились на отдых в Бельгию.

На своей странице в соцсети Борислав с радостью делится фотографиями и впечатлениями от столицы провинции Западной Фландрии - Брюгге. Городок находится на северо-западе Бельгии и славится своими каналами, мощенными брусчаткой улицами и средневековыми зданиями.

Стоит отметить, что именно в этом городе Борислав Береза присмотрел себе я яхту и собаку.

«Присмотрел себе яхту. Но не уверен, что она влезет в самолет», - написал нардеп на своей странице в Instagram и опубликовал фото судна.





instagram.com/boryslav.bereza

Также во время отдыха нардеп и его супруга определились с породой собаки, которую хотели бы завести по приезду в столицу.

«Когда-нибудь у меня будет собака. И это будет Вельш-корги», - поделился своей мечтой Борислав.





instagram.com/boryslav.bereza

Кроме экскурсий по городу и походов в местные кафешки Борислав и его супруга сходили на футбольный матч, продегустировали легендарные бельгийские вафли и полюбовались Северным морем.