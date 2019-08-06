Алла Костромичева призналась, почему редко показывает мужа в сети



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Алла Костромичева instagram.com/alla

Ведущая «Топ-модели по-украински»рассказала, что муж не любит публичности

Сразу после окончания съемок «Топ-модели по-украински» Алла Костромичева вместе с семьей и лучшей подругой отправилась на отдых в Италию. На пару дней ведущая Нового канала забыла о телефоне и наслаждалась общением с близкими. Но потом все же начала радовать подписчиков новыми фото и видео.

Но снимков поклонникам Костромичевой оказалось мало. Все хотят знать – точно ли Алла отдыхает с мужем? Все ли нормально у пары?

«Да, у меня есть муж! И у нас все прекрасно, – заявила Костромичева. – Просто Джейсон не любит публичности, у него нет аккаунтов в Facebook или Іnstagram. Скрывается он от Интернета (смеется). Поэтому и в моем микроблоге появляется так редко. Когда я покажу мужа? Наверное, когда он уснет!»

Зато малыша Сальви, которому скоро исполнится 4 года, Алла показывает постоянно.

«У меня часто спрашивают, почему мы так странно назвали сына, – говорит Костромичева. – На самом деле, в его имени нет ничего странного. Мой муж – итальянец, а Сальваторе – обычное итальянское имя. И вообще, зачем быть «сasual», если можно быть «luxury»?»

И пока Алла нежится под итальянским солнышком, мы напоминаем, что премьера нового, исключительно женского сезона проекта «Топ-модели по-украински» намечена на 30 августа.