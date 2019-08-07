Снежана Онопко похвасталась снимками с отдыха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Снежана Онопко .instagram.com/snejanaonopka15/

Модель с подругой Ксенией Королевич отдыхает на острове Миконос

Эгейское море, белоснежные дома, морепродукты и солнце - все это манит знаменитостей на греческий остров. Не выдержала напряженного рабочего графика и украинская модель Снежана Онопко. Девушка вместе со своей подругой отправились на отдых на остров Миконос.

На своей странице в Instagram модель опубликовала несколько снимков с отдыха.

На них Онопко позирует в купальнике, золотых сапогах и в необычном кимоно от украинского бренда Jardin Exotique.

Стоит отметить, что несмотря на украинское происхождение модель Снежана Онопко раскритиковала соотечественников. По ее мнению, украинцы ее не поддерживают и не радуются ее успехам в fashion-мире.

«Почему люди, которые прославляли Украину за рубежом, остаются не удел в Украине? Для меня этот вопрос давно очень болезненный, и найти ответа почему, я лично не могу! Судя по статистике моего Инстаграм я намного интереснее Америке, России и другим странам, но не своей родной Украине! Печально, что нет пророка в своём отечестве!», - с горечью написала Онопко на своей странице в Instagram пару лет назад.