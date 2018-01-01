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    Беременная Кейт Миддлтон провела тренировку по теннису

    Герцогиня сменила элегантные платья на удобный спортивный костюм
    Хотя Кейт Миддлтон находится в положении и готовится в третий раз стать мамой, в отличие от большинства беременных герцогиня не может просто расслабиться и сменить элегантные платья и пальто на удобные костюмы. Однако, когда появляется возможность одеться комфортно, Кэтрин с удовольствием этим
    • Сьогодні, 20:40
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    Герцогиня сменила элегантные платья на удобный спортивный костюм

    Хотя Кейт Миддлтон находится в положении и готовится в третий раз стать мамой, в отличие от большинства беременных герцогиня не может просто расслабиться и сменить элегантные платья и пальто на удобные костюмы. Однако, когда появляется возможность одеться комфортно, Кэтрин с удовольствием этим пользуется.

    На днях Кейт посетила школу Bond Primary School в лондонском районе Митчам, чтобы принять участие в тренировке по теннису вместе с учениками и ознакомиться с работой молодежной организации Wimbledon Junior Tennis Initiative (WJTI)
    Для встречи со школьниками Кейт выбрала белую спортивную куртку и черные брюки. И дополнила наряд кроссовками в тон.

    Джерело: graziamagazine.ru

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