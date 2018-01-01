Эксперт по королевскому этикету рассказал, почему Меган Маркл не носит королевские украшения

Все внимание мировых СМИ приковано к невесте принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке, и теперь весь мир с нетерпением ждет свадьбу британского монарха и актрисы. Некоторые СМИ предположили, что на свадьбе Меган, как и Кейт Миддлтон в свое время, примерит одну из тиар принцессы Дианы. А вот до торжества 36-летней актрисе запрещено выходить в свет в украшениях из фамильного фонда:



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Все внимание мировых СМИ приковано к невесте принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке, и теперь весь мир с нетерпением ждет свадьбу британского монарха и актрисы. Некоторые СМИ предположили, что на свадьбе Меган, как и Кейт Миддлтон в свое время, примерит одну из тиар принцессы Дианы. А вот до торжества 36-летней актрисе запрещено выходить в свет в украшениях из фамильного фонда: согласно королевскому регламенту, незамужняя женщина не может носить тиару, пишет журнал Elle.

Отметим, что Кейт Миддлтон, законная супруга принца Уильяма, периодически появляется в драгоценностях принцессы Дианы. На торжественных ужинах герцогиня Кембриджская дополняет свои элегантные образы украшениями, которые носила мать Уильяма и Гарри.

Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы

«Бриллианты и тиары не носят каждый день. Кроме того, надеть их может только замужняя леди. Для женщины это знак статуса и символ, который показывает окружающим, что у тебя уже есть супруг и твое сердце занято», — рассказал BBC эксперт по королевскому этикету Грант Гарольд. По этой причине Меган сможет носить королевские драгоценности только после официальной церемонии.