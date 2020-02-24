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    Жизнь

    Беременная любовница Илона Маска заявила, что даст ребенку выбрать свой пол

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    <p>48-летний Илон Маск готовится стать отцом</p> <div></div> - Беременная любовница Илона Маска заявила, что даст ребенку выбрать свой пол

    48-летний Илон Маск готовится стать отцом

    31-летняя певица Grimes выступила с неожиданным заявлением

    Возлюбленная Илона Маска призналась, что не собирается делать акцент на поле будущего ребенка. Она хочет предоставить малышу право самому выбрать свою гендерную принадлежность. Возлюбленная основателя Tesla и SpaceX подчеркнула в Twitter, что будет обращаться к ребенку не «он» или «она», а «они». Таким способом малыш сможет сам определиться с полом.

    «Я не хочу разделять их по половому признаку, если это не то, как они чувствуют себя в своей жизни. Я не знаю, я лишь чувствую, что этого не нужно знать. Они смогут выбрать свою идентификацию и судьбу», - рассказала о половой принадлежности своего ребенка Граймс

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    Беременная любовница Илона Маска заявила, что даст ребенку выбрать свой пол
    Беременная любовница Илона Маска заявила, что даст ребенку выбрать свой пол
    Беременная любовница Илона Маска заявила, что даст ребенку выбрать свой пол
    Беременная любовница Илона Маска заявила, что даст ребенку выбрать свой пол
    Беременная любовница Илона Маска заявила, что даст ребенку выбрать свой пол
    Беременная любовница Илона Маска заявила, что даст ребенку выбрать свой пол
    Беременная любовница Илона Маска заявила, что даст ребенку выбрать свой пол

    Стоит отметить, что слово they («они»), используется в современном мире как обращение к людям неопределенной гендерной принадлежности или как недвоичное общее местоимение, такое же как «он» и «она». В разговоре Граймс называла будущего ребенка именно этим словом, однако не уточнила, будет ли продолжать придерживаться этой тактики, когда ребенок подрастет. К слову, местоимение they стало «словом года» по версии составителей «Американского словаря английского языка».

    Также исполнительница призналась, что собирается воспитывать ребенка в лесу.

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    дети певица Tesla новости Новости SpaceX
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