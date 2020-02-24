Беременная любовница Илона Маска заявила, что даст ребенку выбрать свой пол



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Возлюбленная Илона Маска призналась, что не собирается делать акцент на поле будущего ребенка. Она хочет предоставить малышу право самому выбрать свою гендерную принадлежность. Возлюбленная основателя Tesla и SpaceX подчеркнула в Twitter, что будет обращаться к ребенку не «он» или «она», а «они». Таким способом малыш сможет сам определиться с полом.

«Я не хочу разделять их по половому признаку, если это не то, как они чувствуют себя в своей жизни. Я не знаю, я лишь чувствую, что этого не нужно знать. Они смогут выбрать свою идентификацию и судьбу», - рассказала о половой принадлежности своего ребенка Граймс

Стоит отметить, что слово they («они»), используется в современном мире как обращение к людям неопределенной гендерной принадлежности или как недвоичное общее местоимение, такое же как «он» и «она». В разговоре Граймс называла будущего ребенка именно этим словом, однако не уточнила, будет ли продолжать придерживаться этой тактики, когда ребенок подрастет. К слову, местоимение they стало «словом года» по версии составителей «Американского словаря английского языка».

Также исполнительница призналась, что собирается воспитывать ребенка в лесу.