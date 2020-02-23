Гайтана рассказала о своем первом наряде от Андре Тана



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Первое платье Андре Тана певица приобрела 15 лет назад

Недавно в Киеве прошла презентация документального фильма о Андре Тане. На это знаковое событие дизайнер пригласил своих звездных друзей и клиентов. Одной из таких является Джамала.

На презентацию певица пришла в блестящем костюме от Андре Тана. И вспомнил свою первую вещь от дизайнера в разговоре с Екатериной Осадчей.

В Гайтаны первая платье от Андре Тана появилась 15 лет назад. Ее особенность - длинная Бахрама.

«Стоила эта вещь довольно дорого. Я еще тогда думала, почему же он не сделал мне скидку ?! Но, когда я ее одела, поняла, насколько круто это сшито. И она стоила этих денег, потому что я выходила в ней и все мной восхищались», - вспоминает артистка.

Шил Андре Тан для Гайтаны и сценические костюмы. Недавно она получила новый - черные кожаные штаны и соблазнительный топ, в которых чувствует себя как Наоми Кэмпбелл.