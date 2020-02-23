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    Шоу-биз

    Alyona Alyona посвятила песню погибшему во время теракта в Харькове Дане Дидыку

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    <p>Школьник Даниил Дидык погиб в Харькове шесть лет назад, когда во время шествия Достоинства прогремел взрыв</p> <div></div> - Alyona Alyona посвятила песню погибшему во время теракта в Харькове Дане Дидыку

    Школьник Даниил Дидык погиб в Харькове шесть лет назад, когда во время шествия Достоинства прогремел взрыв

    Песня называется «Когда хоронят молодых»

    Украинская певица Alyona Alyona представила песню «Когда хоронят молодых», посвященную памяти Даниила Дидика, погибшего в Харькове во время шествия Достоинства, а также всем, чья жизнь оборвалась слишком рано. Песню обнародован на Youtube-канале певицы.

    «Как-то ко мне обратился режиссер Руслан Горовой, который предложил мне написать трек памяти юного 15 летнего парня, Дане Дидыку, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года. Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. Трек «Когда хоронят молодых» - это «ода памяти» всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и тяжелое, что может видеть мир. Эта песня - воспоминание о всех, чья жизнь оборвалась слишком рано», - написала Alyona Alyona.

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