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    Шоу-биз

    Постаревшая Памела Андерсон эффектно появилась на премьере кабаре-шоу в Париже

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    <p>Памела Андерсон&nbsp;</p> <p>Фото: Instagram</p> - Постаревшая Памела Андерсон эффектно появилась на премьере кабаре-шоу в Париже

    Памела Андерсон 

    Фото: Instagram

    Звезда порадовала поклонников стильнім луком

    Вчера, 3 июня, в парижском клубе Crazy Horse состоялась премьера кабаре-шоу Bionic ShowGirl. Среди его гостей оказалась и 51-летняя модель Памела Андерсон.

    На красной ковровой дорожке звезда появилась в черном блестящем мини-платье и классических лодочках ему в тон. Дополнила свой образ Памела черной маленькой сумочкой.

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    Постаревшая Памела Андерсон эффектно появилась на премьере кабаре-шоу в Париже
    Постаревшая Памела Андерсон эффектно появилась на премьере кабаре-шоу в Париже
    Постаревшая Памела Андерсон эффектно появилась на премьере кабаре-шоу в Париже
    Постаревшая Памела Андерсон эффектно появилась на премьере кабаре-шоу в Париже
    Постаревшая Памела Андерсон эффектно появилась на премьере кабаре-шоу в Париже
    Постаревшая Памела Андерсон эффектно появилась на премьере кабаре-шоу в Париже

    На премьеру Андерсон пожаловала не одна, а в компании своего 33-летнего возлюбленного Адиля Рами. В последнее время они нередко вместе появляются на публике. Правда, на этот раз футболист, в отличие от своей пассии, не был настроен позировать фотографам и поспешил в зрительный зал. Памела же, напротив, явно была не против фотосессии и щедро одаривала улыбкой собравшуюся публику.

     

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