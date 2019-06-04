Постаревшая Памела Андерсон эффектно появилась на премьере кабаре-шоу в Париже



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Памела Андерсон Фото: Instagram

Звезда порадовала поклонников стильнім луком

Вчера, 3 июня, в парижском клубе Crazy Horse состоялась премьера кабаре-шоу Bionic ShowGirl. Среди его гостей оказалась и 51-летняя модель Памела Андерсон.

На красной ковровой дорожке звезда появилась в черном блестящем мини-платье и классических лодочках ему в тон. Дополнила свой образ Памела черной маленькой сумочкой.

На премьеру Андерсон пожаловала не одна, а в компании своего 33-летнего возлюбленного Адиля Рами. В последнее время они нередко вместе появляются на публике. Правда, на этот раз футболист, в отличие от своей пассии, не был настроен позировать фотографам и поспешил в зрительный зал. Памела же, напротив, явно была не против фотосессии и щедро одаривала улыбкой собравшуюся публику.