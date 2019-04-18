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    Жизнь

    Бейонсе рассказала о вторых родах: у одного из малышей перестало биться сердце

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    Бейонсе со своими детьми - Бейонсе рассказала о вторых родах: у одного из малышей перестало биться сердце
    Бейонсе со своими детьми

    В новом документальном фильме Homecoming компании Netflix о Бейонсе певица откровенно рассказала о своей второй беременности, которая проходила очень сложно

    Вторая беременность далась певице очень тяжело. Как любая мама, певица Бейонсе очень переживала за жизнь малышей и ее опасения были не беспочвенны. 

    Как оказалось, на поздних сроках у Бейонсе были диагностированы токсемия плода (отравление токсинами), а также преэклампсия - тяжелый токсикоз беременности, который возникает на втором или третьем триместре и проявляется повышенным давлением, учащенным пульсом и сильнейшими отеками - к концу беременности певица весила около 98 килограммов.

    Бейонсе пришлось несколько раз ложиться в больницу и находиться под специальным наблюдением врачей. Роды, по словам певицы, тоже были очень сложными. Во время них у одного из малышей в утробе перестало биться сердце, поэтому было принято решение делать экстренное кесарево сечение.

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    Бейонсе рассказала о вторых родах: у одного из малышей перестало биться сердце
    Бейонсе рассказала о вторых родах: у одного из малышей перестало биться сердце
    Бейонсе рассказала о вторых родах: у одного из малышей перестало биться сердце
    Бейонсе рассказала о вторых родах: у одного из малышей перестало биться сердце
    кадры из фильма

    Благодаря мастерству и профессионализму врачей все прошло хорошо - в июне 2017 года у Бейонсе и Джей Зи появились совершенно здоровые близнецы Руми и Сэр. К слову, певица призналась, что вторая беременность была незапланированной и, несмотря на все слухи об ЭКО, естественной.

    Джерело: Hello!

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