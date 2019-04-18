Кендалл Дженнер призналась, что в детстве комплексовала из-за размера груди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram / kendalljenner

С возрастом модель поняла, что может быть соблазнительной и востребованной

В свои 23 года Кендалл Дженнер уже стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в мире. Но в подростковом возрасте модель считала себя не такой сексуальной, как старшие сестры.

«Мои сестры были гораздо пышнее меня. У них была грудь, а у меня нет. В детстве я была самой маленькой и всегда думала: "О нет, я должна быть такой же сексуальной, как они!» - призналась Дженнер в интервью The Telegraph.

В то время она смотрела на своих сестер, Кортни, Ким и Хлою Кардашьян, и комплексовала из-за своего «мальчишеского тела». По словам Кендалл, долгие годы она чувствовала, что не вписывается в формат свой звездной семьи. Также селебрити рассказала о своей битве с прыщами и о том, как безупречная кожа ее сестер повлияла на ее самооценку:

«Мне было довольно сложно: смотреть на моих прекрасных сестер с красивой кожей. Я спрашивала себя: «Ну почему, почему я?» Тем не менее мне повезло, что они поддержали меня. Они всегда были рядом, чтобы подбодрить меня. Самое лучшее в моей семье - это то, что они никогда не сдаются и всегда ищут способ помочь и ищут решение», - призналась Кендалл