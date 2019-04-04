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    Жизнь

    Бежевое бикини и соблазнительные формы: Эмили Ратаковски показала себя с разных ракурсов в соцсети

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    Эмили Ратаковски - Бежевое бикини и соблазнительные формы: Эмили Ратаковски показала себя с разных ракурсов в соцсети
    Эмили Ратаковски

    27-летняя модель в очередной раз порадовала поклонников пикантным видеороликом

    Эмили Ратаковски опубликовала видео в Instagram, на котором позировала в бежевом бикини на тоненьких веревочках. Впрочем, в ролике модель демонстрировала не только предмет пляжного гардероба, но и подтянутые ягодицы.

    Такой соблазнительный фрагмент звезда сделала для продвижения своего бренда купальников Inamorata.

    Подписчики традиционно восторгались фигурой Эмили, засыпали ее комплиментами и спрашивали, как звезде удается придерживаться идеальной фигуры.

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    Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

    Стоит отметить, что новое видео Эмили оценили почти пять миллионов раз в соцсети Instagram.

    Джерело: graziamagazine.ru

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