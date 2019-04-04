Бежевое бикини и соблазнительные формы: Эмили Ратаковски показала себя с разных ракурсов в соцсети



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Эмили Ратаковски

27-летняя модель в очередной раз порадовала поклонников пикантным видеороликом

Эмили Ратаковски опубликовала видео в Instagram, на котором позировала в бежевом бикини на тоненьких веревочках. Впрочем, в ролике модель демонстрировала не только предмет пляжного гардероба, но и подтянутые ягодицы.

Такой соблазнительный фрагмент звезда сделала для продвижения своего бренда купальников Inamorata.

Подписчики традиционно восторгались фигурой Эмили, засыпали ее комплиментами и спрашивали, как звезде удается придерживаться идеальной фигуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 2 Апр 2019 в 3:12 PDT

Стоит отметить, что новое видео Эмили оценили почти пять миллионов раз в соцсети Instagram.

Джерело: graziamagazine.ru