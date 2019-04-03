«Топ-модель по-украински-3»: на кастинг проекта приехали 300 девушек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На телекастинг приехали не только украинки, но и девушки из Польши, Беларуси и Казахстана

Соня Плакидюк примерила образ Мирей Матье, а Алла Костромичева феерично въехала в съемочный павильон на зеленом Chrysler. И это далеко не все новости со старта съемок третьего сезона модельного реалити Нового канала.

Два сезона девушки наравне с парнями боролись за звание «топ-модели по-украински». Но в этом году на подиуме реалити – только девушки. Очень много девушек.

«Мы предложили нашим зрителям самостоятельно выбрать, каким будет новый сезон – мужским, женским или смешанным, – говорит руководитель проекта Андрей Оленич. – И как только объявили, что парней в этом году на проекте не будет, на нас обрушилось цунами заявок от девушек. Наверное, это все те, кого родители не отпускали на смешанный сезон (смеется). На предкастингах было так много красивых и высоких девушек, что мы не смогли ограничиться 200-кой. Так и получился самый масштабный в истории проекта телекастинг – на «смотрины» к Алле Костромичевой и экспертам приехали 300 девушек. Думаю, это будет самый красивый сезон за все годы существования реалити».

География проекта расширяется. На телекастинг приехали не только украинки, но и девушки из Польши, Беларуси и Казахстана.

Chrysler для Аллы

Самому масштабному кастингу – самый масштабный старт. Только представьте: ведущая проекта Алла Костромичева въехала прямо в съемочный павильон на шикарном ретро-авто 60-х годов. А когда модель вышла к конкурсанткам, по залу пронеслось дружное «вау». На Алле было шикарное платье от бренда Frolov, украшенное сотнями мерцающих камней.

«Конечно, я знала, что девушек на кастинг приехало много, но чтобы столько! – сказала Алла. – Радует, что наконец-то девчонки прислушались к нашим советам относительно внешнего вида. В толпе претенденток я не увидела ни одного свадебного платья или наряда, скрывающего фигуру. А вот стройных длинных ног и красивых лиц увидела очень много».

Провокатор Соня

Не только Алла Костромичева старательно подбирала вау-образ для съемок телекастинга. Все эксперты реалити немного изменили стиль. Но если дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский подстригся, а модельный букер Сергей Никитюк сменил форму оправы своих неизменных очков, то Соня Плакидюк подошла к вопросу основательно. Перед участниками fashion-фотограф предстала с новой прической и в новом соблазнительном образе. Чулки, босоножки с розовыми перьями, юбка-карандаш, подчеркивающая тонкую талию, прозрачная блузка и корсет. А еще – новая прическа в стиле 70-х годов!

«Я люблю экспериментировать с образами, – рассказала Соня Новому каналу. – За пять сезонов «Супермодели по-украински» и «Топ-модели по-украински» зритель видел меня всякой. И мне снова захотелось чего-то нового! Сейчас в моде возвращение к 70-м. Вдохновившись теми временами, мы решились на очередной эксперимент. А еще хотелось добавить в образ мюглеровские мотивы (Тьери Мюглер – французский кутюрье, чьи коллекции отличаются сексуальностью и женственностью, – прим. ред.). Вообще, я никогда не гонюсь за трендами, считаю, что нужно реально оценивать свою фактуру, параметры, знать собственные плюсы и минусы. И в этих рамках искать, как себя подать по-новому. Мне кажется, у меня это получилось.»