Умерла звезда сериала «Клан Сопрано»

Артист прославился благодаря таким картинам и шоу, как «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Подмена», «Делай, как надо»

Умер американский актер Рик Айелло. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на семью звезды.

Артист, известный по сериалам «Клан Сопрано» и «Джамп стрит, 21», скончался в одной из больниц Нью-Йорка от рака поджелудочной железы. Ему было 65 лет. Он был сыном актера, продюсера и сценариста Дэнни Айелло, который ушел из жизни в 2019 году.

Рик Айелло родился 31 декабря 1958 года. Он прославился благодаря таким картинам и шоу, как «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Подмена», «Делай, как надо», «Завтра наступит сегодня», «C.S.I. Место преступления», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Дурнушка», «Байки из склепа», «Крутой Уокер» и «Достань меня, если сможешь».

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.