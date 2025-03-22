Під льодовиками Антарктиди знайдено унікальну екосистему

Ученим належить провести тривалий аналіз зібраних зразків, щоб точно ідентифікувати нові види

Біля узбережжя Антарктиди від шельфового льодовика нещодавно відколовся величезний айсберг, довжина якого становила близько 46 кілометрів. Цей процес дозволив дослідникам отримати доступ до ділянки океану, яка десятиліттями була прихована від сонячного світла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Команда дослідників на борту судна Falkor вирушила в експедицію, щоб дослідити морське дно під цією новою відкритою територією. Спочатку вчені не очікували великої кількості життя через відсутність сонячного світла, однак результати дослідження їх здивували. Під льодовиком виявлено багатий підводний світ, включаючи гігантських морських павуків, восьминогів, крижаних риб, корали та губки, які, можливо, існують сотні років.

Щупальця одинокого гідроїду фото: Schmidt Ocean Institute

Учені впевнені, що експедиція вчених до найглибших ділянок Антарктики принесе десятки нових видів. Це відкриття не лише вражає своєю здатністю життя пристосовуватися до екстремальних умов, а й надає важливу інформацію про те, як глибоководні організми можуть реагувати на зміни клімату.

Велика губка фото: Schmidt Ocean Institute

Дослідники використовували дистанційно керований апарат для збору зразків та фотографування морського дна, зокрема в районі моря Беллінсгаузена.

Восьминіг фото: Schmidt Ocean Institute

Важливим аспектом є те, як багата екосистема може існувати під товстим льодовим покривом, де відсутнє сонячне світло для фотосинтезу.

Стебло глубоководного коралла фото: Schmidt Ocean Institute

Тепер ученим належить провести тривалий аналіз зібраних зразків, щоб точно ідентифікувати нові види.

Медуза-шолом фото: Schmidt Ocean Institute

Нагадаємо, площа морського льоду Землі сягла історичного мінімуму

Також міжнародна група вчених із США та Швеції вирахували, коли морські льоди в Арктиці можуть повністю розтанути в літній період. Виявилося, що цей момент може настати раніше, ніж передбачалося. Попередні розрахунки показали, що в міру зміни клімату морський лід в Арктиці зникає з безпрецедентною швидкістю – більш ніж на 12% кожне десятиліття. Мінімальна площа у 2024 році склала 4,28 млн кв. км, що перевищило історичний мінімум, зафіксований у вересні 2012 року.

Вважається, що коли площа льодів у Північному Льодовитому океані становитиме менше 1 млн кв. км, Арктика буде вважатися вільною від льоду. Раніше передбачалося, що це станеться у 2030-х роках.Найраніший прогноз – 2027 рік, і ще дев'ять моделей вказали на можливість розморожування Північного Льодовитого океану через три-шість років.