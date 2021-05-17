«Мисс Вселенная-2021». Титул получила 26-летняя айтишница

69-й конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил во Флориде (США)

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2021 году стала 26-летняя участница из Мексики Андреа Меса, сообщили организаторы конкурса.

«Новой «Мисс Вселенная» стала [участница из] Мексики», — говорится на странице конкурса в Twitter.

Андреа Меса — визажист и модель, является активисткой и занимается борьбой с гендерным насилием. «Мексика, это все для вас», — прокомментировала свою победу Андреа Меса.

69-й конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил во Флориде (США) с соблюдением необходимых мер безопасности из-за COVID-19. В финале конкурса также участвовали представительницы Индии, Бразилии, Перу и Доминиканской Республики.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.