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    «Мисс Вселенная-2021». Титул получила 26-летняя айтишница

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    26-летняя участница из Мексики Андреа Меса - «Мисс Вселенная-2021». Титул получила 26-летняя айтишница
    26-летняя участница из Мексики Андреа Меса
    instagram.com/andreamezamx/

    69-й конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил во Флориде (США)

    Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2021 году стала 26-летняя участница из Мексики Андреа Меса, сообщили организаторы конкурса.

    «Новой «Мисс Вселенная» стала [участница из] Мексики», — говорится на странице конкурса в Twitter.

    Андреа Меса — визажист и модель, является активисткой и занимается борьбой с гендерным насилием. «Мексика, это все для вас», — прокомментировала свою победу Андреа Меса.

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    «Мисс Вселенная-2021». Титул получила 26-летняя айтишница
    «Мисс Вселенная-2021». Титул получила 26-летняя айтишница
    «Мисс Вселенная-2021». Титул получила 26-летняя айтишница
    «Мисс Вселенная-2021». Титул получила 26-летняя айтишница
    «Мисс Вселенная-2021». Титул получила 26-летняя айтишница
    instagram.com/andreamezamx/

    69-й конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил во Флориде (США) с соблюдением необходимых мер безопасности из-за COVID-19. В финале конкурса также участвовали представительницы Индии, Бразилии, Перу и Доминиканской Республики.

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

    «Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.

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    Теги: знаменитости мода и красота Мисс Вселенная шоу-бизнес
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