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    Жизнь

    Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном

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    Пэрис Джексон - Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном
    Пэрис Джексон

    Пара встречается совсем недолго, но уже через многое прошла и уверена в своих чувствах

    21-летняя дочь покойного короля поп-музыки и ее бойфренд уже обменялись «кольцами обета». Это своеобразный романтичный ритуал, который предшествует официальному обручению, рассказывает Page Six.

     «Они не планируют вступать в брак в ближайшее время, но строят долгосрочные планы», – рассказал друг семьи журналу. Сейчас влюбленные вместе выступают в основанной ими группе Sound Flowers, которая вдохновлена стилистикой хиппи.

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    Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном
    Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном
    Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном
    Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном
    Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном
    Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном
    Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном
    Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном
    Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном
    Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном
    Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном
    Бисексуальная дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с музыкантом Гэбриэлом Гленном

    В марте Пэрис пыталась покончить жизнь самоубийством из-за крупного скандала вокруг имени ее отца. Тогда на экраны вышел фильм «Покидая Неверленд», в котором два бывших воспитанника Майкла Джексона обвиняли его в педофилии.

    В феврале прошлого года стало известно, что Пэрис Джексон встречается с моделью Карой Делевинь. Но уже через несколько месяцев они расстались: Кару заметили с актрисой Эшли Бенсон, а Пэрис стала делиться совместными кадрами с Гэбриэлом Гленном.

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