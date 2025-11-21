Головна Країна Суспільство
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 21 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

21 листопада – це одна з найважливіших дат у новітній історії України, коли відзначається День Гідності та Свободи. За церковним календарем віряни святкують Введення у храм Пресвятої Богородиці – одне з дванадцяти великих свят.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 листопада 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День Гідності та Свободи

21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це важливе національне свято. Воно було встановлено на честь двох важливих подій в історії України, які стали символом боротьби за права людини, свободу та демократичні цінності:

Революція Гідності 2013-2014 років: Ця подія почалася 21 листопада 2013 року, коли уряд України ухвалив рішення призупинити підготовку до угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це спричинило масові протести в Києві на Майдані Незалежності, які вилилися в Революцію Гідності. Мільйони українців вийшли на вулиці, вимагаючи змін і більшої європейської інтеграції. Протести завершились у лютому 2014 року після насильницького розгону мирних демонстрантів, внаслідок якого загинули десятки людей. Революція Гідності стала символом боротьби за свободу, гідність та права людини.

Початок Помаранчевої революції 2004 року: 21 листопада 2004 року розпочався протест проти фальсифікації результатів президентських виборів в Україні, коли опозиційний кандидат Віктор Ющенко, якого підтримували значні верстви населення, зазнав невизнаної перемоги через зловживання на виборах. Помаранчева революція стала важливим етапом в українському шляху до демократизації та зміцнення громадянського суспільства.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день телебачення

21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей Міжнародний день був встановлений Організацією Об'єднаних Націй (ООН) у 1996 році на честь проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму. Свято відзначає роль телебачення у поширенні інформації, освіті та культурному обміні, а також його вплив на свідомість суспільства.

Всесвітній день рибальства

21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Всесвітній день рибальства проводять щороку 21 листопада. У святкових заходах беруть участь риболовні співтовариства, асоціації та спілки, ця свято промислового рибальства.

Для людства прибережне та внутрішнє рибальство має важливе значення як одне з багатих джерел продовольства. Водойми, річки, озера та океани дають людині рибу у величезних об’ємах. У галузі рибальства зайняті мільйони людей по всьому світу – місцеві рибалки, переробники, торговці рибою та широким спектром водних продуктів.

Релігійні свята та їхня історія

Введення у храм Пресвятої Богородиці

21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

21 листопада православна церква відзначає одне з найбільших свят – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Свято присвячене події, коли праведні Йоаким та Анна, батьки Діви Марії, виконуючи свою обітницю, урочисто привели свою трирічну доньку до Єрусалимського храму. Там вони присвятили її служінню Богу. Первосвященник Захарія, натхненний Святим Духом, увів маленьку Марію не лише до храму, а й до Святая Святих – найбільш священного місця, куди сам міг входити лише раз на рік. Це символізувало особливе Боже обрання Марії. Вважається, що Введення стало початком її шляху як майбутньої Матері Ісуса Христа.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на цей день традиційно пов'язані з настанням справжньої зими:

  • Якщо на Введення йде сніг, то він пролежить до самої весни.
  • Якщо на вулиці морозно, то зима буде холодною, а якщо тепло – зима буде м’якою.
  • Скільки на Введення води, стільки на Юрія (6 травня) трави.
  • До цього дня, як правило, вже встановлюється справжня зимова погода.

Історичні події

  • 1620 рік – після тримісячного плавання на кораблі «Мейфлавер» сім'ї англійських переселенців-пуритан висадилися в Північній Америці – в районі мису Код;
  • 1783 рік – у небо над Парижем піднімається перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєнна Монгольфье;
  • 1806 рік – Наполеон оголошує «континентальну блокаду» Великої Британії;
  • 1877 рік – Томас Едісон представляє свій фонограф;
  • 1916 рік – потонув «Британнік», корабель-близнюк «Тітаника», налетівши на німецьку міну;
  • 1918 рік – у Львові встановлено польську владу, уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станиславова;
  • 1919 рік – укладають «Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину», який передбачав передавання на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу;
  • 1920 рік – армія УНР переходить Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах;
  • 1947 рік – у Нью-Йорку засновують Панамериканську українську конференцію;
  • 1962 рік – президент США Джон Кеннеді знімає блокаду Куби;
  • 2013 рік – в Україні починається Євромайдан.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Олексій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Федір, Марія.

