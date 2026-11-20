Козорогам варто зосередитися на домашніх справах, родинних питаннях і створенні комфортного простору. Можуть з'явитися побутові завдання, які потребують організації або спільного рішення. Не намагайтеся все контролювати самостійно: домовтеся з близькими про розподіл обов'язків і залиште час для відпочинку.

В особистому житті важливо не замінювати емоційну увагу лише практичною допомогою. Партнерові може бути потрібна ваша присутність і готовність вислухати. Фінансові рішення, пов'язані з домом, ремонтом або родинними потребами, краще ухвалювати після оцінки витрат. Не варто поспішати з великими покупками.

🔮♈ Що прогнозують зірки Козорігу у суботу, 21 листопада

💼 Робота: не дозволяйте побутовим питанням відволікати від головних завдань.

💰 Фінанси: плануйте витрати на дім і родину.

❤️ Кохання: приділіть близьким більше уваги.

😎 Настрій: стриманий, із потребою в стабільності.

💡 Порада дня: не намагайтеся вирішити все самостійно – дозвольте іншим долучитися.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 21 листопада 2026 року

Не відкладайте важливі кроки, якщо вже маєте чітке розуміння мети. Місяць в Овні символічно підтримує ініціативу та самостійність, але найкращі результати можливі там, де рішучість поєднується з повагою до інших. Дійте впевнено, не забуваючи про домовленості, фінансову розсудливість і власні межі.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.