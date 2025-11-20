Яке релігійне свято відзначається 21 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 21 листопада в церковному календарі – Введення у храм Пресвятої Богородиці

21 листопада православна церква відзначає одне з дванадцяти найбільших свят – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Це свято присвячене початку шляху Діви Марії до її великого призначення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Введення у храм Пресвятої Богородиці

21 листопада православна церква вшановує подію, коли святі Йоаким та Анна, батьки Діви Марії, привели свою трирічну доньку до Єрусалимського храму. Цей крок був виконанням їхньої обітниці, даної Богу, присвятити свою дитину служінню Йому. За переказами, коли Марія піднялася сходами храму, її зустрів первосвященник Захарія (батько Іоанна Предтечі). З невідомого нікому натхнення він ввів Марію до Святая Святих – найбільш священної частини храму, куди заходити дозволялося лише первосвященнику і то раз на рік. Це символізувало особливу милість Божу до дівчинки та Її призначення стати Матір'ю Спасителя. Марія прожила при храмі, вивчаючи Святе Письмо і присвячуючи себе молитві, доки не настала пора заручин. Введення є передвісником Різдва Христового.

Молитви дня

О, Пресвята Владичице Богородице! До Тебе ми звертаємося сьогодні, до Твоєї невинної чистоти та великої любові. Ти, що увійшла до храму Господнього, стала обраною посудиною Духа Святого. Благаємо Тебе, Мати наша, укріпи нас у вірі, навчи нас чистоті та праведності. Допоможи нам зберігати наші душі як храми Господні. Захисти нашу країну від ворогів, даруй мир і благословення нашим сім’ям. Моли Сина Твого, Христа Бога нашого, щоб Він дарував нам спасіння і життя вічне. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде зима, оскільки це свято традиційно відкривало сезон сильних морозів:

Якщо на Введення сильний мороз – чекай на сувору, але гарну зиму.

Якщо цього дня йде сніг, то він пролежить на землі до весни.

Якщо на вулиці тепло і сонячно, то наступний рік буде неврожайним.

Вважалося, що після Введення зима остаточно вступає у свої права, і санні шляхи стають міцними.