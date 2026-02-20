Притула розвеселив мережу світлиною з доньками після «сходження» на 21 поверх

Українці пожартували з того, як насправді складно підійматися пішки без ліфта

Ексведучий та волонтер Сергій Притула поділився у мережі світлиною з доньками. Колишній шоумен показав, які він та його діти виглядають після «сходження» на 21 перший поверх пішки через відсутність світла. Українці в коментарях під дописом пожартували з цього приводу та поділилися своїми історіями. Про це пише «Главком» із посиланням на Threads.

До свого допису Сергій Притула додав підпис: «Вираз обличчя після підйому додому на 21-й поверх, коли тобі чотири, вісім і 44». Зокрема, на фото діти Притули були усміхнені після того, як піднялися на 21 поверх пішки, водночас їхній 44-річний батько мав втомлений вигляд.

Ексведучий та волонтер Сергій Притула поділився у мережі світлиною з доньками фото: скриншот Тhreads

У коментарях українці назвали підйом на 21 поверх пішки «сходженням». Деякі користувачі пожартували, що для багатоповерхових будинків потрібно зробити кав’ярню посеред поверхів, щоб відпочивати, піднімаючись до своєї квартири.

Українці пожартували з того, як насправді складно підніматися пішки без ліфту фото: скриншот Тhreads

«Я б у свої 30 - дійшла б до 5 поверху і розклала».

«Таким будинкам треба одразу посеред поверхів ставити кавʼярню і туалет».

Притула відповів на деякі коментарі користувачів фото: скриншот Тhreads

Також серед коментарів були й жінки, які також поскаржилися на те, як їм доводиться підніматися з дітьми у будинках, де понад 20 поверхів.

«21-й поверх – це вже не підйом, а сходження».

«Як я Вас розумію)) 41, але поверх 22 і 2-річний на руках».

Нагадаємо як Сергій Притула під час виступу на XIV Форумі громадянського суспільства «виСтоїмо» повідомив, що остаточно завершив телевізійну кар’єру. За його словами, досягнувши успіху – маючи статуетки «Телетріумф», достатньо заробивши для освіти дітей і ставши впізнаваним з телевізійних програм – варто зробити крок назад і дати дорогу тим, хто ще прокладає свій шлях.