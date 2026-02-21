Головна Скотч Життя
Трамп пожартував про Рубіо через його промову на Мюнхенській конференції

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

Дональд Трампа розповів, що ледь не звільнив держсекретаря Марко Рубіо через його надто вдалу промову на Мюнхенській конференції з безпеки

Президент США Дональд Трамп з гумором відреагував на резонансний виступ держсекретаря Марко Рубіо в Мюнхені, пожартувавши, що той може бути «звільнений» за надто вдалу промову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

Під час першого засідання Ради миру з питань Гази Трамп зауважив, що Рубіо виглядав занадто гордим собою після того, як отримав овації від європейської публіки. Президент жартома порадив держсекретарю не працювати краще, ніж він уже це робить, інакше йому доведеться залишити посаду через такий успіх.

Сама ж промова Марко Рубіо була наповнена жорсткою критикою на адресу європейських союзників та попередніх адміністрацій США. Він назвав наївною віру в те, що після падіння Берлінської стіни всі країни стануть ліберальними демократіями, а торгівля зможе витіснити національний суверенітет. Рубіо закликав виправити помилки минулого, зокрема щодо підтримки масової міграції та надмірних інвестицій у «зелену» енергетику без огляду на національні інтереси. Попри гостру риторику щодо європейців, виступ держсекретаря викликав справжній фурор у залі та закінчився аплодисментами стоячи, що стало помітним контрастом на тлі значно прохолоднішого прийому Джей Ді Венса минулого року.

До слова, аналізуючи виступ держсекретаря США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції 2026 року, колумніст Bloomberg Марк Чемпіон застерігає європейських лідерів від надмірного оптимізму.

Хоча форма виступу Рубіо була значно м’якшою за агресивну риторику Джей Ді Венса минулого року, зміст залишився ідентичним: адміністрація Трампа розглядає Європу як простір слабкості та вимагає її повної перебудови за лекалами MAGA.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що «кожен шлюб має кризи», маючи на увазі напружені відносини між Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками. Про це він повідомив в  інтерв'ю CNN.

Після зауважень Рубіо він додав, що в такі моменти ви «або боретеся, або тікаєте». Пісторіус, однак, сказав, що він «цінує заспокійливий тон його промови, він ще раз підкреслив… що у нас спільне коріння та спільна історія».

