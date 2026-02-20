Головна Скотч Життя
Файли Епштейна: з'явилися шокуючі фото Принца Ендрю з маленьким хлопчиком

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Принц Ендрю показався на фото, де він грається з хлопчиком іграшкою у вигляді жіночих грудей
фото: TMZ

Деякі джерела стверджують, що фото з дитиною були зроблені у резиденції принца

Принц Ендрю з’явився на фото з дитиною. Ці кадри з’явилися в мережі після оприлюднення чергових файлів зі справи педофіла-ґвалтівника Джеффрі Епштейна. Ці фото оприлюднило видання TMZ, повідомляє «Главком».

На кадрах Принц Ендрю з’являється з маленьким хлопчиком. На одній зі світлин він лежить з ним на ліжку, склавши руки. А на інших фото принц грається з хлопчиком іграшкою у вигляді жіночих грудей. Член королівської родини навіть став на коліна, щоб погратися у «м’ячик» з дитиною. До слова, на інших фото дитина переодягнута вже в інший одяг. 

На фоні всього, що відбувається на кадрах, можна побачити будинок, дизайн якого нагадує резиденції королівської родини. Як зазначає видання, деякі джерела, що є близькими до ситуації, стверджують, що фото зроблені в резиденції принца Ендрю у Віндзорі.

Іноземні користувачі під дописом висловлювали своє хвилювання щодо цих кадрів. Більшість коментаторів були занепокоєні долею хлопчика. Ці коментарі глядачі висловили під дописом видання TMZ у соцмережі Іnstagram.

Нагадаємо, що нещодавно поліція заарештувала молодшого брата короля Чарльза Ендрю Маунтбеттен-Віндзора за підозрою в зловживанні службовим становищем у зв'язку з його зв'язками з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. 

Також повідомлялося, що король Чарльз III зробив заяву на тлі арешту колишнього принца Ендрю. Він офіційно підтримав дії поліції, підкресливши, що закон є єдиним для всіх, незалежно від титулів чи родинних зв’язків.

Однак згодом брат британського короля Карла III, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, був звільнений під слідство. Це сталося через кілька годин після того, як колишнього принца затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем на державній посаді. Правоохоронні органи офіційно підтвердили статус затриманого, зазначивши, що розслідування справи про неналежне поводження офіційної особи триває.

