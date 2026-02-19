Принци Вільям та Гаррі посварилися через фільм про принцесу Діану: деталі конфлікту

Принц Вільям розмірковує над подачею позову проти брата, щоб перешкодити виходу фільма

Спадкоємці британської корони Вільям та Гаррі посварилися через новий фільм про їхню матір принцесу Діану. Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть випустити документальний фільм про принцесу Діану, однак принц Вільям цього не підтримує. Про це пише «Главком» із посиланням на Radar Online.

Як повідомляють інсайдери, фільм про принцесу Діану має вийти у 2027 році на Netflix до 30-ї річниці смерті леді Ді. Для принца Вільяма ця новина була неприйнятною. Він вважає це рішення комерціалізацією смерті їхньої матері, яка загинула в аварії.

Повідомляється, що принц Вільям розглядає варіант подачі позову, щоб скасувати вихід фільму. До того ж спадкоємець престолу впевнений в тому, що до створення фільму про його матір причетна дружина брата акторка Меган Маркл.

Майбутній монарх вважає, що він має право самостійно розповісти справжню історію своєї матері. «Гаррі давно вважає, що ті, хто повинен був захищати його матір, погано впоралися з її життям і смертю. Він вважає, що в критичні моменти, коли Діана потребувала співчуття і підтримки, інститут не зміг їй цього надати. В результаті він не вважає монархію надійним хранителем її спадщини і твердо переконаний, що її історія повинна бути розказана поза межами палацових структур», – йдеться у джерелі.

Принци Вільям та Гаррі посварилися через новий фільм про принцесу Діану фото з відкритих джерел

Крім цього, проблемою є те, що фільм про принцесу має вийти на Netflix. Цю платформу неодноразово критикував Букінгемський палац після виходу серіалу «Корона». До того ж принц Вільям називає співпрацю свого брата з цією компанією зрадою інтересів королівської родини.

До слова, принц Гаррі заявляв, що його рішення протистояти британським таблоїдам стало основною причиною погіршення стосунків з королівською сім'єю. Він розчарований тим, що родичі не підтримали його у цьому прагненні.

Нагадаємо, як принц Гаррі взяв участь в американському шоу «The Late Show», де він зіграв у комедійному скетчі. Під час шоу герцог Сассекський «підколов» президента США Дональда Трампа. Інцидент відбувся, коди принц Гаррі грав претендента на роль різдвяного принца для фільмів мережі «Hallmark».