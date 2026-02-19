Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Принци Вільям та Гаррі посварилися через фільм про принцесу Діану: деталі конфлікту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Новий фільм про принцесу Діану має вийти на Netflix
фото: womenssecrets.me

Принц Вільям розмірковує над подачею позову проти брата, щоб перешкодити виходу фільма 

Спадкоємці британської корони Вільям та Гаррі посварилися через новий фільм про їхню матір принцесу Діану. Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть випустити документальний фільм про принцесу Діану, однак принц Вільям цього не підтримує. Про це пише «Главком» із посиланням на Radar Online.

Як повідомляють інсайдери, фільм про принцесу Діану має вийти у 2027 році на Netflix до 30-ї річниці смерті леді Ді. Для принца Вільяма ця новина була неприйнятною. Він вважає це рішення комерціалізацією смерті їхньої матері, яка загинула в аварії.

Повідомляється, що принц Вільям розглядає варіант подачі позову, щоб скасувати вихід фільму. До того ж спадкоємець престолу впевнений в тому, що до створення фільму про його матір причетна дружина брата акторка Меган Маркл.

Майбутній монарх вважає, що він має право самостійно розповісти справжню історію своєї матері. «Гаррі давно вважає, що ті, хто повинен був захищати його матір, погано впоралися з її життям і смертю. Він вважає, що в критичні моменти, коли Діана потребувала співчуття і підтримки, інститут не зміг їй цього надати. В результаті він не вважає монархію надійним хранителем її спадщини і твердо переконаний, що її історія повинна бути розказана поза межами палацових структур», – йдеться у джерелі.

Принци Вільям та Гаррі посварилися через новий фільм про принцесу Діану
Принци Вільям та Гаррі посварилися через новий фільм про принцесу Діану
фото з відкритих джерел

Крім цього, проблемою є те, що фільм про принцесу має вийти на Netflix. Цю платформу неодноразово критикував Букінгемський палац після виходу серіалу «Корона». До того ж принц Вільям називає співпрацю свого брата з цією компанією зрадою інтересів королівської родини.

До слова, принц Гаррі заявляв, що його рішення протистояти британським таблоїдам стало основною причиною погіршення стосунків з королівською сім'єю. Він розчарований тим, що родичі не підтримали його у цьому прагненні. 

Нагадаємо, як принц Гаррі взяв участь в американському шоу «The Late Show», де він зіграв у комедійному скетчі. Під час шоу герцог Сассекський «підколов» президента США Дональда Трампа. Інцидент відбувся, коди принц Гаррі грав претендента на роль різдвяного принца для фільмів мережі «Hallmark». 

Читайте також:

Теги: принц Гаррі Принц Вільям принцеса Діана сварка конфлікт Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наскільки такий конфлікт має місце – проясниться з часом
Атомна тріщина путінського режиму. Сигнал про початок внутрішньої війни?
20 сiчня, 15:33
WP: Трамп похвалив солдатів Великої Британії після критики щодо їх ролі у війні в Афганістані
WP: Трамп похвалив солдатів Великої Британії після критики щодо їх ролі у війні в Афганістані
26 сiчня, 05:39
Київський природничо-науковий ліцей № 145 опинився у центрв скандалу через використання творчості Пушкіна
Урок української літератури з Пушкіним: у ліцеї спалахнув скандал між учнем та педагогом
22 сiчня, 10:24
У разі безвихідної ситуації Путін може застосувати хімічну зброю масового ураження
Що зробить Кремль, якщо війна в Україні зайде в глухий кут: версія The Times
25 сiчня, 15:28
Папа підкреслив, що тривалий конфлікт має дедалі важчі наслідки для мирних жителів
Папа зробив заяву про кінець війни в Україні
25 сiчня, 16:51
Від удару у голову водій евакуатора впав на дорогу, вдарився головою та знепритомнів
На Печерську водій-порушник тяжко травмував водія евакуатора: подробиці та стан потерпілого
4 лютого, 15:27
Snoop Dogg бере участь в Олімпіаді як амбасадор команди США
Охорона американського репера зчепилася з легендою ковзанярського спорту на Олімпіаді
13 лютого, 22:11
Данило Колесник став антигероєм скандалу
Футболіст команди УПЛ виклав у мережу відео, на якому він вдарив військовослужбовця
17 лютого, 15:34
Київський обласний ТЦК та СП запропонував футболісту піти на контракт
Київський обласний ТЦК прокоментував скандальний вчинок футболіста «Колоса»
17 лютого, 18:52

Життя

Принци Вільям та Гаррі посварилися через фільм про принцесу Діану: деталі конфлікту
Принци Вільям та Гаррі посварилися через фільм про принцесу Діану: деталі конфлікту
Зеленський розповів про доньку Олександру та про що сумує найбільше
Зеленський розповів про доньку Олександру та про що сумує найбільше
Ветеран Тарас Левкович із подвійною ампутацією ніг одружився. Зворушливі кадри
Ветеран Тарас Левкович із подвійною ампутацією ніг одружився. Зворушливі кадри
Мінімум $3 тис. Дружина експоліцейського з Харкова похизувалась розкішним життям 
Мінімум $3 тис. Дружина експоліцейського з Харкова похизувалась розкішним життям 
Як українцям знайти роботу в Іспанії. Українка розповіла про нюанси працевлаштування
Як українцям знайти роботу в Іспанії. Українка розповіла про нюанси працевлаштування
«Пішов на плаху». Композитор Злотник пояснив, чому йому шкода Зеленського 
«Пішов на плаху». Композитор Злотник пояснив, чому йому шкода Зеленського 

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua