«Молода леді». Зеленський розповів про доньку Олександру та про що сумує найбільше

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Президент розповів про свою доньку Олександру Зеленську
Володимир Зеленський зізнався, що втратив час між дитинством та дорослими роками доньки

Президент України Володимир Зеленський вперше за довгий час розповів про своїх дітей. Глава держави поділився тим, я виросла його 21-річна донька Олександра та згадав про 12-річного сина Кирила. Про це президент розповів в інтерв’ю британському журналісту Пірсові Моргану, пише «Главком».

У своєму інтерв'ю Володимир Зеленський дав відповідь на питання журналіста про його стосунки з родиною. Зеленський розповів про свою доньку Олександру, якій цьогоріч виповниться вже 22 роки.

За словами батька, Олександра вже молода леді, а не дитина. Проте час, коли дівчина зростала, Володимир Зеленський втратив. «Донька вже не дитина, а молода леді, і я втратив цей час. Втратив цей період між її дитинством і нинішнім моментом. Я навіть не скажу, що через війну. Я втратив це через себе. Звісно, це через цей воєнний період. Але в будь-якому разі це моє особисте питання», – зауважив Зеленський.

Зеленський розповів розповів про стосунки зі своїми дітьми під час війни
Зеленський розповів розповів про стосунки зі своїми дітьми під час війни
Також президент розповів, що його молодший син Кирило завжди має безліч запитань до нього. Однак Зеленський не завжди знаходить час для розмов із сином. «Ми сумуємо одне за одним. Це та стабільна річ, яка в нас є, окрім любові одне до одного», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що донька Володимира Зеленського та Олени Зеленської Олександра під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну нікуди не виїжджала. Дівчинка хоче здобувати вищу освіту у своїй рідній країні.  Дружина президента України уточнила, що їхня донька зупинила свій вибір на юридичній сфері.

До слова, 6 лютого, перша леді України Олена Зеленська відзначала день народження. Дружині президента виповнилося 48 років. «Главком» розповів про життя першої леді та сторію кохання Володимира та Олени Зеленських. Вона почалась ще зі школи, коли вони вчилися у паралельних класах у Кривому Розі. Президент розповідав, що закохався у свою дружину з першого погляду. А перша леді запевняла, що знала про Володимира лиш через те, що хлопець був справжньою «зіркою» школи та привертав до себе велику кількість уваги.

Теги: діти Олена Зеленська Володимир Зеленський

