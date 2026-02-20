Українка розповіла, скільки коштує життя в США та назвала ціни

Українка розповіла, на що вона витрачає найбільше грошей у США

Лише оренда житла в США коштує $1 800 тис. Водночас інші витрати для життя у Штатах потребують ще більше. Про це розповіла українка Еліна та назвала суми витрат для життя в Каліфорнії. Про це повідомлє «Главком» із посиланням на відео блогерки у Тiktok.

Блогерка Еліна з України, наразі вона живе у столиці штату Каліфорнія місті Сакраменто. Українка проживає у США разом із чоловіком. Пара витрачає близько $1 200 тис. на їжу для двох осіб. «Поїсти смачненьке ми любимо, хоча і ціни відчутно зросли. Бо ще 2 роки тому ми витрачали $850, хоча наші смакові вподобання не змінилися», – розповіла блогерка.

Найдорожчою потребою є оренда квартири у Каліфорнії, вона коштує $1 800. Ця сума забезпечує додаткові послуги, як вода та вивіз сміття. Але електрика та газ оплачується окремо, разом це коштує $250.

Еліна розповіла, що інші витрати, як візити до кафе, ресторанів та додаткові покупки складають 200. Також ще $220 коштує оплата рахунків за телефонний зв'язок та $60 за домашній інтернет. Крім цього, у блогерки є й додаткові витрати, як ще деякі покупки та підписки – $400. Всього родина українки витрачає $4 770 тис. на місяць. Водночас це витрати лише на базові потреби.

