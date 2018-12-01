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    Жизнь

    Блогерша на себе показала, каким был идеал тела в разные времена

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    Блогерша на себе показала, каким был идеал тела в разные времена
    boredpanda.com

    Фитнес-тренер и блогерша из США Кэсси Хо с помощью фотошопа показала, что следовать моде на фигуру совершенно бесполезно, так как она меняется слишком быстро.

    Кэсси отредактировала свою фигуру в соответствии со стандартами красоты разных времён, чтобы донести до своих подписчиков мысль о том, что идеала тела не существует, ведь он так преходящ.

    Жительница Калифорнии Кэсси Хо — не просто известный фитнес-инструктор, но и блогерша с огромным количеством подписчиков на YouTube: их у девушки больше четырёх миллионов.

    Кэсси знаменита тем, что изобрела собственную уникальную методику занятий под названием поп-пилатес — занятия пилатесом под популярную музыку, посмотреть на которые можно в её инстаграме.

    Но Кэсси рассказывает своим подписчикам не только о том, как важно держать себя в форме, но и о том, как важно любить формы, которые людям даны от природы.

    Этому и был посвящён её последний пост в инстаграме, где девушка показала, как менялись стандарты красоты на протяжении всей истории.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Сделала она это на своём примере, отредактировав своё тело в фотошопе.

    Джерело: boredpanda.com

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