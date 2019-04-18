Хейли Болдуин публично призналась в любви Джастину Биберу



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Джастин и Хейли Бибер instagram.com/haileybieber

Модель оставила романическое послание в сети

22-летняя Хейли Болдуин посвятила трогательный пост своему 25-летнему супругу Джастину Биберу, доказав, что в их отношениях романтика не исчезла даже после свадьбы.

Кажется, что любовь между музыкантом и моделью настолько велика, что ее хватит на весь мир. Во всяком случае Хейли не смогла удержать свои чувства и рассказала о них под фото Джастина, которое опубликовала на своей странице. По словам Болдуин, супруг делает ее счастливее и лучше, а ее любовь к нему только растет день ото дня.

«Любовь моя, ты невероятный человек, ты делаешь меня лучше, ты делаешь меня счастливее, чем я была. Безумно горжусь тем, кто ты есть, кем становишься… Я люблю тебя все больше с каждым днем», — написала модель.

Поклонники умилились теплым словам и отметили, что на фото Джастин выглядит прекрасно. Певец сделал новую стрижку и судя по кадру с зеленым фоном, готовит рекламную кампанию для своего бренда одежды Drew.

«Какие вы милые!», «До слез!!!», «Джастин вернулся! Выглядит отлично», «Вы самая моя любимая пара», — написали фолловеры.

Ранее о своих чувствах к Хейли рассказал и сам Джастин. Канадский исполнитель написал поэму, в которой не только признался в любви к супруге, но и поблагодарил ее за поддержку. Модель помогает ему бороться с затяжной депрессией и старается как можно больше заботиться о нем. Из-за нестабильного психического состояния Бибера паре пришлось отложить вторую свадебную церемонию.

Джерело: graziamagazine.ru