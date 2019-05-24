Бойфренду Хайден Панеттьери светит четыре года тюрьмы



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После расставания с Владимиром Кличко актриса Хайден Панеттьери с головой окунулась в новые отношения. Но они закончились драмой

Еще 2 мая актер Брайан Хикерсон, с которым закрутила роман Хайден Панеттьери, был арестован в Лос-Анджелесе. Обвинения против него выдвигала сама Хайден, на которую он напал дома, угрожая физической расправой. Тогда у актрисы были зафиксированы следы ушибов на теле.

Брайан был отпущен из участка под залог в 50 тысяч долларов. Как стало известно сегодня, недавно ему был вынесен запретительный приказ, согласно которому он не может приближаться к Хайден ближе, чем на 100 метров, а также как либо контактировать с ней по телефону. По делу нападения ведется расследование, и если его вина будет доказана, Брайану может грозить до четырех лет тюрьмы.

Напомним, Панеттьери начала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном в июле прошлого года, сразу после разрыва 10-летних отношений с боксером Владимиром Кличко, от которого она родила дочь Кайю. И если сперва пресса делилась романтическими подробностями нового романа актрисы, уже осенью в СМИ стали поступать новости иного характера. В октябре прошлого года в полицию города Гринвилл поступил вызов о домашней драке: тогда Брайан напал на своего отца Дэвида Хикерсона. А уже в мае актер проявил свой буйный нрав в отношении Хайден.

Джерело: Hello!