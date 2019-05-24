Кендалл Дженнер рассталась с бойфрендом-баскетболистом

23-летняя Кендалл Дженнер и 22-летний профессиональный игрок в НБА Бен Симмонс расстались после года отношений

По сообщениям источников портала People, пара решила сделать перерыв, однако не говорится по каким причинам. Модель же не унывает и теперь лишь больше проводит времени с друзьями. Это уже второй раз, когда Кендалл и Бен дают паузу своим отношениям.

Впервые о романе сестры Ким Кардашьян и игрока команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» заговорили в начале прошлого года. Спустя короткое время пара рассталась, охладев друг к другу. Однако уже в ноябре 2018-го Кендалл и Бен снова сошлись.

Фанаты спортсмена были не рады такому повороту в его личной жизни. А всего несколько дней назад модель призналась, что хотела бы выйти замуж.