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    Жизнь

    Кендалл Дженнер рассталась с бойфрендом-баскетболистом

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    Кендалл Дженнер - Кендалл Дженнер рассталась с бойфрендом-баскетболистом
    Кендалл Дженнер

    23-летняя Кендалл Дженнер и 22-летний профессиональный игрок в НБА Бен Симмонс расстались после года отношений

    По сообщениям источников портала People, пара решила сделать перерыв, однако не говорится по каким причинам. Модель же не унывает и теперь лишь больше проводит времени с друзьями. Это уже второй раз, когда Кендалл и Бен дают паузу своим отношениям.

    Впервые о романе сестры Ким Кардашьян и игрока команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» заговорили в начале прошлого года. Спустя короткое время пара рассталась, охладев друг к другу. Однако уже в ноябре 2018-го Кендалл и Бен снова сошлись.

    Фанаты спортсмена были не рады такому повороту в его личной жизни. А всего несколько дней назад модель призналась, что хотела бы выйти замуж.

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