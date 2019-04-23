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    Шоу-биз

    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги

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    instagram / barrefaeli - Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    instagram / barrefaeli

    Роман манекенщицы и Ди Каприо начался в 2006 году и продолжался до 2011 года

    Топ-модель Бар Рафаэли, которая пять лет встречалась с 44-летним Леонардо Ди Каприо, не смогла использовать этот роман как оправдание для неуплаты налогов. Теперь 33-летняя израильтянка обязана выплатить государству 16 миллионов шекелей (около $4,5 миллионов).

    Звезду начали подозревать в обмане еще несколько лет назад. Налоговые органы провели тщательное расследование, и в июне прошлого года Бар получила по почте крупный счет. В документе утверждалось, что за 2009-й и 2010 годы она недоплатила подоходный налог на сумму 25 миллионов шекелей (около $6,5 миллионов).

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    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    Супермодель вступала в интимную связь с Леонардо Ди Каприо, чтобы не платить налоги
    instagram / barrefaeli

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    В ответ Рафаэли подала в суд. Она утверждала, что в эти годы жила в США и платила налоги там. В качестве доказательства модель привела свой роман с голливудским актером. По ее словам, она так сильно влюбилась, что почти не бывала дома.

    В суде налоговым органам удалось доказать свою правоту. Они предоставили документы, по которым стало ясно: в те годы у Бар не было недвижимости, регистрации или транспортного средства за пределами Израиля. Зато в стране у нее остались две роскошных квартиры. Они были арендованы на имя ее матери и брата, чтобы запутать следы.

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