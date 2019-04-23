«Четырехдневная» жена Николаса Кейджа требует компенсацию за развод с актером



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Николас Кейдж

Пара заполняла заявление на брак на компьютере в одном из бюро по выдаче свидетельств о браке в Лас-Вегасе

55-летний голливудский актер Николас Кейдж удивил весь мир, когда 23 марта женился на 23-летней визажистке Эрике Койке, а спустя всего четыре дня решил внезапно развестись. Однако, судя по всему, просто так девушка любимого отпускать не собирается. По сообщениям портала TMZ, Эрика требует, чтобы Кейдж выплатил ей отступные, перед тем как подать заявление на аннулирование брака. Сумма не разглашается.

Эрика согласилась с тем, что они не годятся для брака и должны развестись, но требует денежную компенсацию. Девушка уверяет, что потеряла возможность карьерного роста во время столь долгих отношений с Кейджем (они начали встречаться в апреле 2018 года), и ее репутация теперь окончательно подорвана. Она также просит его оплатить ее судебные издержки.

Напомним, пара заполняла заявление на брак на компьютере в одном из бюро по выдаче свидетельств о браке в Лас-Вегасе - сначала в общем зале, но после того как между брачующимися разгорелся скандал, работники бюро увели Кейджа и Койке в отдельную комнату. Спустя четыре дня Кейдж обратился в суд с просьбой аннулировать брак с Эрикой.



