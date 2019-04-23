Пэрис Хилтон научила Хайди Клум говорить сексуальным голосом



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Пэрис Хилтон Legion-Media

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Сейчас в Германии проходят съемки уже культового шоу Germanу’s Next Top Model, ведущей которого является Хайди Клум. В одном из выпусков к ней присоединилась Пэрис Хилтон — вместе они оценивали работу девушек, мечтающих о подиуме.

Хейди опубликовала ролик, в котором они с Пэрис сидели на креслах и смотрели шоу. Хилтон, посмотрев показ, отметила, что это было горячо. Звезда произнесла фразу низким голосом с хрипотцой, что заинтересовало Хайди. Клум попыталась повторить голос Пэрис, и у нее это получилось.

«Надо говорить, будто немного хрипишь», — пояснила it-girl.

Для съемок Хайди и Пэрис выбрали total-white образы — они позировали в белоснежных огромных шубах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 22 Апр 2019 в 8:04 PDT

Хайди Клум недавно путешествовала по Гонконгу со своим женихом, 29-летним Томом Каулитцем. Звезда активно делилась моментами поездки в Instagram. На одном из кадров Хейди снялась в отеле перед панорамными окнами, открывающими потрясающие виды на город — она сфотографировалась спиной в черных полупрозрачных трусах. На других — полуобнаженные Хайди и Том улыбались и любовались друг другом.

Джерело: graziamagazine.ru