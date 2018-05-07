Сестра Кардашьян удивила полупрозрачным платьем
- Сьогодні, 11:01
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Кендалл Дженнер
Модель примерила эффектный наряд за $6,6 тыс.
Младшая сестра легендарного семейства Кардашьян, Кендалл Дженнер, пришла на вечеринку Tiffany & Co в эффектном белоснежном наряде с вышивкой, под который не стала надевать бюстгальтер. Мероприятие проходило в Нью-Йорке и было посвящено запуску новой рекламной кампании бренда Believe in Dreams.
Платье, которое Кендалл выбрала для вечеринки, выпустил бренд Elie Saab. Его стоимость достигает $6,6 тыс.
Пикантный образ модель дополнила прозрачными босоножками от Yeezy Season 6 и белой миниатюрной сумкой от Jacquemus.
Джерело: Сегодня