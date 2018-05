Сестра Кардашьян удивила полупрозрачным платьем

Модель примерила эффектный наряд за $6,6 тыс.

Младшая сестра легендарного семейства Кардашьян, Кендалл Дженнер, пришла на вечеринку Tiffany & Co в эффектном белоснежном наряде с вышивкой, под который не стала надевать бюстгальтер. Мероприятие проходило в Нью-Йорке и было посвящено запуску новой рекламной кампании бренда Believe in Dreams. Платье, которое Кендалл выбрала для вечеринки,