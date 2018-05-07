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    Сестра Кардашьян удивила полупрозрачным платьем

    Модель примерила эффектный наряд за $6,6 тыс.
    Младшая сестра легендарного семейства Кардашьян, Кендалл Дженнер, пришла на вечеринку Tiffany & Co в эффектном белоснежном наряде с вышивкой, под который не стала надевать бюстгальтер. Мероприятие проходило в Нью-Йорке и было посвящено запуску новой рекламной кампании бренда Believe in Dreams. Платье, которое Кендалл выбрала для вечеринки,
    • Сьогодні, 11:01
    • Розсилка
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер

    Модель примерила эффектный наряд за $6,6 тыс.

    Младшая сестра легендарного семейства Кардашьян, Кендалл Дженнер, пришла на вечеринку Tiffany & Co в эффектном белоснежном наряде с вышивкой, под который не стала надевать бюстгальтер. Мероприятие проходило в Нью-Йорке и было посвящено запуску новой рекламной кампании бренда Believe in Dreams.

    Платье, которое Кендалл выбрала для вечеринки, выпустил бренд Elie Saab. Его стоимость достигает $6,6 тыс.

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    Сестра Кардашьян удивила полупрозрачным платьем
    Сестра Кардашьян удивила полупрозрачным платьем

    Пикантный образ модель дополнила прозрачными босоножками от Yeezy Season 6 и белой миниатюрной сумкой от Jacquemus.

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    Джерело: Сегодня

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