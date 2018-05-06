На дом Элизабет Херли напали грабители

Дело было после шумной вечеринки, которую накануне закатила Лиз. Когда в дом залезли грабители, все спали. И воры успели скрыться до того, как Херли и ее друзья подняли тревогу и позвонили полицейским.

Актриса была настолько потрясена инцидентом, что незамедлительно усилила безопасность в своем особняке. Теперь у нее есть камеры видеонаблюдения, датчики и пост охраны.

«Сейчас это место похоже на Форт-Нокс. Ворота перед въездом на территорию особняка всегда заперты», - цитирует The Sun источник из окружения актрисы.

С помощью собак-ищеек полиция выяснила, что грабители припарковались примерно в полумиле от дома, поднялись по тропинке на территорию участка, а потом забрались в открытое окно на втором этаже. Однако задержать пока никого не удалось.

«В полиции считают, что целью была не Лиз и ее семья. Грабители просто нацеливались на большой загородный дом. Но Лиз все равно обеспокоена тем, что во время ограбления дома был ее сын. После случая с племянником она особенно переживает за Дамиана», - сообщили в окружении актрисы.