  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    На дом Элизабет Херли напали грабители

    Популярная актриса осталась без укращений
    Элизабет Херли еще не успела отойти от нападения на ее племянника - в начале марта 21-летнего Майлза изрезали ножом на улице Лондона, - как сама стала жертвой злоумышленников. Воры пробрались в особняк актрисы в Херефордшире и вынесли оттуда множество ювелирных украшений. Дело было после шумной вечеринки, которую накануне закатила Лиз.
    • Сьогодні, 13:52
    • Розсилка
    Элизабет Херли
    Элизабет Херли

    Популярная актриса осталась без укращений

    Элизабет Херли еще не успела отойти от нападения на ее племянника - в начале марта 21-летнего Майлза изрезали ножом на улице Лондона, - как сама стала жертвой злоумышленников. Воры пробрались в особняк актрисы в Херефордшире и вынесли оттуда множество ювелирных украшений.

    Актриса была настолько потрясена инцидентом, что незамедлительно усилила безопасность в своем особняке.Теперь у нее есть камеры видеонаблюдения, датчики и пост охраны. 

    «Сейчас это место похоже на Форт-Нокс. Ворота перед въездом на территорию особняка всегда заперты», - цитирует The Sun источник из окружения актрисы.

    С помощью собак-ищеек полиция выяснила, что грабители припарковались примерно в полумиле от дома, поднялись по тропинке на территорию участка, а потом забрались в открытое окно на втором этаже. Однако задержать пока никого не удалось.
    «В полиции считают, что целью была не Лиз и ее семья. Грабители просто нацеливались на большой загородный дом. Но Лиз все равно  обеспокоена тем, что во время ограбления дома был ее сын. После случая с племянником она особенно переживает за Дамиана», - сообщили в окружении актрисы.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ